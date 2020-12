Låvebrann stenger E6 ved Soknedal

En brann i en låve fører til at E6 er stengt i begge retninger ved Soknedal i Trøndelag søndag kveld.

Det skal ikke være dyr eller folk i bygget, ifølge politiet.

Ifølge operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt er det fare for spredning som følge av vind og nærhet til andre hus.

– Det er sagt at det nå brenner i to hus, om det er bolighus eller stabbur, det vet jeg ikke. Det er også meldt at en høyspent har ramlet ned. Brann har varslet E-verket, sier Tiller til Adresseavisen.

Det skal være propanflasker i låven som kan eksplodere dersom det blir varmt nok.

Det er mye røyk og gnister som fyker over veien, ifølge Vegtrafikksentralen. Det er satt opp skilt om omkjøring.

