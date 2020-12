Messi kan signere for ny klubb til helgen – slik svarer han om fremtiden

Den argentinske fotballmagikeren har blant annet uttalt seg om livet i Barcelona, ryktene fra i sommer og veien videre i et lengre intervju med spanske La Sexta.

Og 33-åringen legger ikke skjul på at han nå ser lysere på fremtiden, etter en kaotisk sommer der han sa at han ønsket seg bort fra Barcelona.

– Nå har jeg det bra og episoden fra i sommer ligger bak meg. Klubben går gjennom en tøff tid, men jeg er full av entusiasme, sier Messi.

Til sommeren går Messis kontrakt ut, og han kan derfor snakke med andre klubber når overgangsvinduet åpner 1. januar.

Men det har argentineren få planer om.

– Nei, langt ifra. Det vi gå i mot alt jeg sier. Planen min er å gjøre alt jeg kan for klubben for øyeblikket, sier Messi.

Før han legger til:

– Jeg kunne tenkt meg å spille i USA og få erfaring fra livet og ligaen der. Men jeg kommer tilbake til Barcelona på et tidspunkt. Jeg tenker ikke for langt frem på kort sikt og vil bare se hvordan sesongen avsluttes, følger han opp.

I sommer florerte ryktene om at han kunne bli gjenforent med sin tidligere trener: Pep Guardiola.

Roser gamlesjefen

Det er kanskje ikke så underlig at Messi ble koblet til Manchester City i sommer, for det er ingen tvil om hvilken manager argentineren ser mest opp til.

– Måten han forbereder seg til kamper er helt eksepsjonell, sier han om Guardiola.

– Også Luis Enrique var fabelaktig...jeg var heldig som fikk jobbe sammen med begge.

Messi spilte under Guardiola i perioden 2008-2012, og under Enrique fra 2014-2017.

Under Ronald Koeman, som ble Barcelona-trener i sommer, har katalanerne virkelig slitt. Klubben ligger på en foreløpig 5. plass med 24 poeng – åtte poeng bak serieleder Atlético Madrid.

– Det er tøft for ham (Koeman) fordi vi er i en overgangsperiode. Det er nye spillere og unge spillere som er på vei opp, og det er vanskelig, sier Messi.

– Det var komplisert

Noe av det som gjorde størst inntrykk på Messi forrige sesong, var ydmykelsen mot Bayern München i Mesterligaens kvartfinale, der Barcelona tapte 2-8.

Etter den opptredenen var 33-åringen nådeløs mot sin egen klubb og sa blant annet følgende:

– Roma, Liverpool, folk går tom for tålmodighet fordi vi ikke har gitt dem noe... Hvis vi skal vinne Champions League, må vi endre mye og være selvkritiske, sa argentineren overfor Mundo Deportivo.

I ettertid innrømmer Messi at han tok nederlaget særdeles tungt. I tillegg var det flere supportere som vendte ham ryggen.

– Det var komplisert. Vi forventet ikke å tape på den måten, det gjorde vondt, sier Barca-stjernen.

– Jeg følte at jeg hadde fullført en syklus og at det var på tide å forlate klubben. Jeg ville vinne titler og være med å kjempe i Champions League. Jeg følte det var på tide med en endring. Presidenten startet i ettertid å tegne et negativt bilde av meg, avslutter Messi.