Meldte forfall til håndball-VM. Søndag scoret han seks mål for klubblaget

Mandag kom beskjeden om at høyrebacken ikke blir ikke med landslaget til verdensmesterskapet Egypt i januar.

– Jeg har slitt med en håndleddsskade store deler av høsten. Hånden er ikke som den skal være, uttalte Rød til handball.no.

Seks dager senere var han toneangivende da Flensburg-Handewitt slo Leipzig 29-24. Lagkamerat Hampus Wanne var den eneste som scoret flere mål enn Abelvik Rød.

Klarert med landslaget

Abelvik Rød forklarer at det var klarert med landslaget at han skulle spille. Med til historien hører det at Flensburg hadde svært få bakspillere igjen, og et stort behov for å ha Rød på banen.

– Greien var at jeg skulle spille de to siste kampene. Problemet er at jeg har slitt med håndleddet i lang, lang tid, og derfor valgte jeg å gi opp mesterskapet, sier Rød til TV 2.

Han har et lite brudd i håndleddet. Det trenger tid for å leges, og forverres når han får slag på det. Nå skal han reise hjem til Norge.

– Det handler om å ha den i ro. Jeg har en skinne jeg bruker, sånn at jeg slipper å gjøre noe, sier Rød.

– Hvordan blir det å se lagkameratene spille i Egypt?

– Det blir helt jævlig, slår han fast.

– Jeg ville alltid vært med, men for meg personlig var det en riktig avgjørelse. Det kommer et OL jeg vil være en del av. Hvis jeg skal klare det og overleve den kampbelastningen i Tyskland, er jeg nødt til å si nei.

Støtte av sjefen

Rød fikk støtte av landslagssjefen da forfallet ble bekreftet.

– Det er synd Magnus ikke kan være med. Jeg respekterer fullt ut beslutningen hans, samtidig som vi nå ser fremover mot VM, sa Christian Berge i pressemeldingen.

23-åringen ler lett når han får spørsmål om man plutselig kan få se ham i VM likevel.

– Man skal aldri si aldri. Men i utgangspunktet ikke, avviser han.

Gøran Johannessen scoret to mål for Flensburg i samme kamp, mens Magnus Jøndal gikk målløs av banen.

I tillegg var landslagsmålvaktene Torbjørn Bergerud for Flensburg og Kristian Sæverås for Leipzig i aksjon i oppgjøret.

Flensburg leder Bundesliga med 25 poeng etter 14 kamper. Rhein-Neckar, som knuste Coburg 39-24, er nummer to med 23 poeng etter 15 kamper, mens Sander Sagosens Kiel har 22 poeng etter 12 kamper.

Søndagens mestscorende nordmann i Tyskland var Kristian Bjørnsen. Han scoret hele ni mål da HSG Wetzlar slo Essen 36-29. Magnus Fredriksen scoret ett mål for Wetzlar i seieren.

