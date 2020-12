– Liverpool er nødt til å kjøpe i januar

Liverpool gikk på en skikkelig hjemmeskrell mot bunnlaget West Bromwich søndag, da Jürgen Klopps menn bare klarte 1-1 etter å ha dominert fullstendig i første omgang.

Ende verre ble det da deres nøkkelspiller på midtstopperplass, Jöel Matip, måtte tas av banen med det som så ut som en lyskeskade etter timen var spilt.

Skadeomfanget er fremdeles uklart.

Liverpools tidligere midtstopperbauta - og nå Sky Sports fotballekspert, Jamie Carragher, har fått nok av kamerunerens skadeproblemer.

– Det er en stor bekymring. Jöel Matip kommer ikke til å spille hver eneste kamp resten av sesongen. Det visste man før han ble skadet mot West Bromwich. Derfor er det avgjørende at Liverpool signerer en midtstopper i januar. Jeg sa det den gang Virgil van Dijk ble skadet mot Everton. Fabinho har sett ut som en verdensklassestopper, så kanskje klubben følte at det ikke var noe som hastet. Men Matip er for ofte skadet, kroppen hans tåler ikke å spille i Premier League hver eneste uke, sier Carragher under en Sky Sports-sending.

– Fryktelig dårlig forspent nå

En av dem som har dratt nytte av Liverpools skadeproblemer på stopperplass er Rhys Williams. 19-åringen har ved flere anledninger vikariert og levert noen solide forestillinger.

Carragher mener likevel at det ikke er nok.

– Jeg synes likevel at Liverpool er det beste laget i ligaen, til og med uten Virgil van Dijk. Jeg tror Liverpools eneste hinder for å ikke vinne ligaen er problemene på midtstopperplass. Rhys Williams har kommet inn og spilt fantastisk. Men jeg har vet av tidligere erfaring at det ikke er en posisjon for unge spillere, påpeker Carragher.

Han støttes av TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Rhys Williams har levert bra, men kampen mot West Bromwich var noe av det svakeste. Han gjorde mange merkelige ting på kort tid. Fabinho går inn og ser ut som en bra stopper, mens Rhys ser OK ut. Laget er forøvrig bra. Men de er fyktelig dårlig forspent nå, og de er én skade unna fullstendig krise, sier Stamsø-Møller.

Mener Liverpool må handle i januar

Det er ikke mer enn fem dager til overgangsvinduet åpner. Carragher er klar på at klubben er nødt til å få inn en ny stopper i løpet av det kommende vinduet.

– Det betyr ikke at Liverpool skal hente en midtstopper for 70-80 millioner pund, som van Dijk. De trenger noen som kan gå rett inn på laget. For akkurat nå har Liverpool bare én senior-stopper og han er ofte skadet, så de er nødt til å hente en ny midtstopper, sier Carragher.

– Det at Liverpool må spille med unggutter på midtstopperplass er ikke i nærheten av optimalt. Nå har de den skaden på spilleren de absolutt ikke vil ha skade på. Og hvis han er ute i lang tid kan det ha mye å si for Liverpool. I enkelte situasjoner ser man at Rhys Williams er langt unna. Fram til februar møter de blant annet Southampton og Manchester City – og uten Matip kan det være kritisk, sier Simen Stamsø-Møller.

Liverpools neste kamp er borte mot Newcastle 30. desember.