Derfor frykter hun økt smitte etter nyttår

FHI tror at et annerledes testmønster i romjulen kan skape et feilaktig bilde av smittesituasjonen i Norge. Samtidig er de bekymret for at smittetallene vil stige når høytiden er forbi.

– Vi er bekymret for at vi skal få en økning i smittetallene etter nyttår. Det er fordi vi er sammen med flere personer i romjulen, og at mange har reist innenlands i Norge, og fra utlandet og til Norge, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold til TV 2.

Hun forteller videre at FHI følger smittetallene tett, men sier imidlertid at tallene i romjulen kan gi et feilaktig bilde av den faktiske smittesituasjonen.

– Testmønsteret er annerledes. Det er noen røde dager og dermed redusert testing noen steder.

Vold sier at flere muligens også tester seg av andre grunner enn tidligere under høytiden.

– Noen tester seg kanskje for sikkerhets skyld fordi de skal reise og besøke noen. Så resultatene fra denne uka vil ikke være sammenlignbare med tallene fra foregående uker.

– Hold antall nærkontakter nede

Videre kommer Vold med en oppfordring.

– Om man har symptomer eller en mistanke om at man kan være smittet, så er det viktig at man får testet seg og at man unngår kontakt med andre personer. Det gjelder også nå i romjulen.

Hun sier at juleperioden er en «ekstra utfordring», da det tradisjonelt sett er en tid med mye sosialt samvær.

– Bør man takke nei til selskapsinvitasjoner?

– Man kan heller foreslå å gå en tur ute, da det er mindre smitterisiko forbundet med uteaktiviteter, svarer avdelingsdirektøren.

Vaksinering

Søndag ble Svein Andersen den første personen i Norge til å få koronavaksinen. Vold sier at det er gledelig at vaksinasjonen nå er i gang.

– Det kommer cirka 34.000 vaksiner til denne uken, og utrullingen til kommunene kan begynne.

Vold understreker imidlertid at det ikke gir grunn til å senke skuldrene.

– Vi er fortsatt midt i en pandemi, og må leve med smitteverntiltakene en god stund til.