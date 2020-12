Mourinho frustrert etter nytt poengtap: – Spør spillerne

Tottenham hadde tre poeng i lommen da det gjensto fire minutter mot Wolverhampton. For fjerde ligakamp på rad endte det uten seier for José Mourinhos menn.

Wolverhampton 1-1 Tottenham

Se kampsammendraget øverst!

Tottenham besøkte Molineux med tre strake ligakamper uten seier. I jakten på tre poeng hadde manager José Mourinho satt opp laget i en uvant trebacksformasjon.

På tribunen satt Raúl Jiménez for første gang siden kraniebruddet han pådro seg mot Arsenal i slutten av november. Dessverre for mexicaneren skulle det bli en tung åpning på kampen for laget hans.

Kun 57 sekunder tok det før fant bortelagets Tanguy Ndombele fant nettmaskene for Spurs.

Da fikk han mer å juble for på slutten av kampen. Romain Saïss headet inn utligningen og sikret poengdeling fire minutter før slutt.

Kampen på Molineux endte 1-1 og Spurs rekke uten ligaseier er nå fire kamper.

– Tottenham eide åpningsminuttet, men Wolverhampton eide resten av kampen, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt da sluttsignalet lød.

José Mourinho var svært misfornøyd med at to poeng røk på slutten av kampen.

– Jeg vil at du skal spørre spillerne hva jeg sa til dem i pausen. Der får du alle svarene, sier Tottenham-manageren til BeIn Sport etter kampen.

– Jeg føler meg dårlig. Normalt sett, mot et lag som Wolves, må man se det positive, for de kan slå alle. De kan ta poeng fra alle topplagene. Vi hadde 90 minutter til å score mer, men det gjorde vi ikke, sier en frustrert Mourinho.

Ndombele herjet

Ndombeles scoring var kun det sjette av Spurs 26 mål i Premier League denne sesongen som ikke var scoret av Harry Kane eller Heung-min Son. I TV 2s Premier League-podkast etterlyste Stamsø-Møller flere involveringer fra andre spillere enn Son og Kane.

– Ndombele var bestemann på banen, ikke bare på grunn av scoringen. En perfekt start for ham, men det virket som at han tok med seg selvtilliten etter det, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt lot seg også imponere av Ndombele mot Wolves. Franskmannen har startet elleve ligakamper for Spurs denne sesongen. I hele fjorårssesongen startet han tolv.

– Han har gått den lange tunge veien med Mourinho. På samme måte som Alli er i fryseboksen nå, så var jo han i fryseboksen på mange måter. Han valgte å ta den fighten og komme seg inn på laget og det har han greid.

– Han er en attraksjon Tanguy Ndombele, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt i andreomgang etter et spektakulært dribleraid.

– Uforutsigbar, på en bra måte

Bortelaget gikk ut i hundre i Midlands. Ben Davies så Heung-min Son på løp i bakrom før halvminuttet var spilt. Den påfølgende corneren resulterte i åpningsmålet, der Davies igjen var involvert. Den walisiske backen sentret til Ndombele som fyrte løs fra returrommet. 1-0 Spurs etter 57 sekunder.

TV 2s fotballekspert og tidligere Premier League-keeper Erik Thorstvedt var lite imponert over Rui Patrícios involvering på målet.

– De aller fleste keepere kommer ut fra streken, men han blir stående. Rui Patricio er en god keeper og vært en god signering, men dette er hans greie, altså, sa Thorstvedt i pausen.

Daniel Podence mottok ballen fra Adama Traoré med tolv minutter på klokken, men portugiserens avslutning fra kanten av Spurs-boksen ble enkelt reddet av Hugo Lloris.

Ndombele la så inn fra høyre to minutter senere, men headingen fra Sergio Reguilón ble aldri farlig. Da var sjansen større da den fransk-spanske duoen kombinerte etter 20 minutter. Den franske målscoreren kom i voldsomme klyv og sentret ut til backen på hjørnet av Wolves' sekstenmeter. Skuddet gikk rett i klypene på keeper Patrício.

– Da liker jeg ham, når han tør å prøve på ting. Det er ikke så lett å vite hva som kommer, men det kommer veldig ofte noe når han har dagen. Han er uforutsigbar, på en bra måte, sa Stamsø-Møller om Ndombele i pausepraten.

Wolves kom så litt mer inn i kampen og produserte flere sjanser mot slutten av omgangen. Fábio Silva hamret ballen på utsiden av nettveggen etter 27 minutter, før Podence var nære på med en halvvolley fem minutter før pause. 0-1 til hvilen.

Wolves med sen utligning

I andreomgang var det hjemmelaget som gikk hardt ut fra start. Fábio Silva var først på ballen i Spurs-feltet og Eric Dier kakket Wolves-spissen på hælen, men verken eller dommer eller VAR hørte på angriperens rop om straffespark.

Wolves fortsatte kjøret mot Lloris. Neto satte opp Neves midtveis i andreomgangen. Sistnevnte forsøkte å plassere et skudd i krysset fra like utenfor sekstenmeteren, men ballen gikk via en forsvarer til hjørnespark, som endte i ingenting.

To minutter senere dro Wolves' nummer syv inn fra sin høyreside og hamret løs mot mål, men igjen ble forsøket blokkert til hjørnespark.

Det voldsomme trøkket mot mål endte til slutt i scoring. Romain Saïss headet inn utligningen etter hjørnespark fire minutter før ordinær tid var over og sikret et fortjent poeng til ulvene.

– Ja, vi kan være litt skuffet i dag. Vi startet kampen med å slippe inn et dårlig mål. Etterpå er det vanskeligere å komme tilbake mot et lag som Tottenham, men jeg synes vi kontrollerte kampen. Vi fortjente mer enn uavgjort, sier Saïss til Sky Sports etter kampen.

Det kunne ha blitt tre på overtid, men Fábio Silva skuslet bort en enorm mulighet da hans svake heading endte i hendene på Lloris.