Magnus Carlsen i delt ledelse i Champions Chess Tour

Etter fire remis på fire partier lørdag, åpnet Carlsen - med hvite brikker - med seier i det første partiet mot Daniil Dubov etter 58 trekk.

Da imponerte Carlsen stort og høstet lovord fra NRK-ekspertene.

– Det var et nydelig parti. Det var virkelig Magnus på sitt beste, sa Atle Grønn.

– Nå var han veldig god, syns jeg. Han vant på klassisk maner. Han fikk ikke all verdens ut av åpningen, men han tok det trekk for trekk, sa Torstein Bae.



Carlsen selv var fornøyd med sin egen start.

– Det begynte selvfølgelig bra med seier. Det satt langt inne det partiet også, men jeg er fornøyd med at jeg klarte å presse bra der på et langt parti, sa Carlsen til NRK.

Sjakk-kongen var imidlertid ikke særlig fornøyd med dagen sett under ett.

– Resten av dagen var ikke så veldig bra. Jeg skulle gjerne fått en seier eller lagt litt mer press på de to siste partiene. Det greide jeg ikke. Det gjør at jeg ligger OK an, men jeg ikke komfortabel på noen som helst måte, sa Carlsen til NRK.



Carlsen avsluttet dagen med remis i de tre siste partiene, mot David Antón med svarte brikker, Maxime Vachier-Lagrave med hvite brikker og Anish Giri med svarte brikker.

Dermed er Carlsen i delt ledelse etter to dager med 4,5 poeng av 8 mulige.

Romjulssjakkturneringen er en erstatning for VM i lyn- og hurtigsjakk, som pleier å bli spilt i romjulen.

