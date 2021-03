Porsche har virkelig omfavnet elektrifiseringen. Panamera og Cayenne har vært tilgjengelige som ladbare hybrider siden 2014. Siden har det ballet på seg – før de lanserte sin første helelektriske modell, Taycan, i 2019.

Godt over 1.000 biler er levert til norske kunder. Så stor har etterspørselen vært, at de andre ladbare modellene har havnet ettertrykkelig i skyggen.

Så hvorfor kjøpe ladbar hybrid, når du kan få ren elbil?

Svaret på det kan være at du ønsker større bagasjerom, bedre plass i baksetet og slippe helt å tenke på rekkeviddeangst. Kanskje vil du også høre lyden av en potent V6-motor.

I tilfelle kan Panamera 4S E-Hybrid, som nettopp er blitt fornyet, være et godt alternativ. Det er bare ett problem ...

Nå har Porsche kommet med sin andre helektriske bil: Taycan Cross Turismo. Enkelt forklart er dette Taycan stasjonsvogn. Med andre ord, mer plass og mer praktisk.

Hva skal du da med Panamera 4S E-Hybrid? Er rekkeviddeangsten alene nok til å snu ryggen til elbil?

Er dette bilen som kan friste deg nok til å velge bort Taycan Cross Turismo?

Hva er nytt?

Den viktigste nyheten i den ladbare Panameraen, er bedre rekkevidde. Ser du bare på papiret, kan det imidlertid se ut som den er blitt dårligere. Der står det nemlig 50 kilometer. Det er én kilometer kortere enn pre-facelift.

Men du har sikkert gjettet forklaringen. Det handler om hvilken målemetode du bruker. På 2021-modellen er tallet basert på den nye og strengere målemetoden: WLTP. Den gamle baserte seg på den langt mindre realistiske NEDC-syklusen.

17,9 kWt er kapasiteten på den nye batteripakken, mens den gamle var på 14 kWt.

I tillegg er det mye muskler. Den såkalte systemeffekten, altså el- og bensinmotor slått sammen, er på svært så potente 560 hk. Sånt lukter det svidd av! 0-100 km/t tar følgelig kun 3,7 sekunder.

Innvendig er det mer eller mindre prikk likt som før. Det betyr et ryddig og pent dashbord, og skyhøy opplevd kvalitet fra topp til bunn.

Når det gjelder designendringer utvendig, er også disse minimale. Det er litt andre baklykter, ny frontfanger og et par små detaljer her og der. Porsche har åpenbart vært fornøyd med utgangspunktet, og ikke sett behov for å ta større grep. Det har vi full forståelse for.

Bagasjerommet er ikke så verst. 520 liter er likevel 20 liter mindre enn i en "vanlig" Panamera uten batteripakken.

Hva er styrker og svakheter her?

For det første: Rekkevidden er altså blitt bedre. I testperioden er det regn og et par plussgrader, og da klarer vi helt fint rundt 40-45 kilometer på ren strøm. Tidligere var det omtrent hva du kunne forvente på sommerstid.

Etter 90 kilometer er forbruket fortsatt under halvliteren. Men etter det begynner det å dra seg til. Etter to timer på veien ligger vi på 0,9 l/mil. Men noe særlig høyere trenger det heller ikke å bli. Og på langtur er det neppe smart å tømme batteriet først, men heller bruke hybridsystemet og spre el-kapasiteten utover turen.

Panamera er en kjøreglad bil. Til å være så stor og tung som den er, er den imponerende kapabel på svingete vei. Men du glemmer aldri at dette er en doning på voksne 2,2 tonn, som måler over 5 meter i lengden.

Hvis sporty kjøreegenskaper er ekstra viktig, kan vi anbefale Panamera GTS. Uten batteripakken har den 200 kilo mindre å drasse på. Det vil du merke i svingene. Dessuten har den V8-motor ...

Selv om det er vanskelig å klage på komforten, er både BMW 7-serie og Mercedes-Benz S-klasse bedre støyisolert og mykere over ujevnt underlag, enn testbilen vi har på lån.

På ytelser er imidlertid 4S E-Hybrid trygt plassert i toppsjiktet, også blant sportsbiler. Her kan du yppe deg i lyskryssdueller. Samtidig er den såpass stille, trygg og udramatisk, at den faktisk ikke virker like rask som tallene på papiret tilsier. Det handler ikke om at Porsche lover for mye. 4S E-Hybrid gjør bare jobben så diskret. Legg inn Sport Plus, om du ønsker litt mer engasjerende akselerasjon og lyd.

Jeg var litt overrasket over at overgangen fra ren elektrisk kjøring til kjøring med el og bensinmotor i kombinasjon "lugget" litt på pre-facelift-modellen. Det virker det som om man har tatt tak i. I alle fall merker vi ikke noe til at bensinmotoren starter opp, lenger. Her er det sømløst, slik vi strengt tatt forventer av moderne hybrider.

Porsche har blitt gode på interiør. Alt kjennes solid og dyrt ut. De nydelige sportssetene er ekstrautstyr – og koster 40.000 kroner.

Hva koster den?

Startprisen er 1,6 millioner kroner. Omtrent 170.000 mer enn elbilen Taycan Turbo, som altså er enda raskere enn 4S E-Hybrid (0-100 km/t 3,3 sek).

Porsche er forresten "gode" på å få betalt for ekstrautstyr. Testbilen ender på drøyt 2 millioner kroner, når alt fra ISOFIX-fester i setet foran (2.200 kroner) til 21" Turbo Design-felger (40.000 kroner) er lagt sammen.

Hvis du vil spare litt, går du for 4 E-Hybrid. Den har 462 hk, og koster rundt 150.000 kroner mindre 4S E-Hybrid.

Litt kjedelig med svart lakk, og det hjelper ikke nevneverdig med trist gråvær, heller.

Hvem er konkurrentene?

Strengt tatt ingen. Ennå. Hverken Mercedes-Benz S-klasse, BMW 7-serie eller Audi A8 er tilgjengelig med denne karosseriformen.

Vil naboen bli imponert?

Hvis du ønsker å vise nabolaget at du har fått ny bil, og hadde en Panamera Sport Turismo i samme farge fra før, blir du skuffet. Ingen vil se forskjell!

Men vi har til gode å møte noen som ikke synes denne bilen ser forbasket bra ut. Og for noen er det også et poeng å ikke fortelle hele verden at man har byttet bil ...

Baksetepassasjerene har lite å klage på.

Broom mener:

Panamera Sport Turismo er en herlig bil. Har du råd, kan du få en av de flotteste familiebilene du kan tenke deg. Med forbedret rekkevidde, vil også veldig mange kunne kjøre helt utslippfritt i hverdagen. Og på langtur blir ikke forbruket i nærheten av det du skulle tro, i en diger bil med 560 hk.

Men faktum er at kundegrunnlaget til denne bilen forsvinner raskt. To millioner kroner er mye. Da kan du heller vente litt, og kjøpe en "fornuftig" Taycan Sport Turismo som familiebil, og en nyere brukt 911 som egobil, for de samme pengene. Hvorfor inngå kompromisser, når du kan få i pose og sekk?

Hva mener eierne?

Porsche Panamera 4S E-Hybrid Motor: 2,9-liter V6, bensin + elmotor Effekt: 560 hk / 750 Nm 0-100 km/t: 3,7 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,24 l/mil Rekkevidde strøm: 50 km Bagasjerom: 418 / 1.287 liter Lengde x bredde x høyde: 507 x 216 x 142 cm Vekt: 2.240 kg Pris: Fra 1,6 millioner kroner Pris testbil: 2.038.252 kroner

Visste du at:

– Sport Turismo var først i verden med regulerbar takspoiler på bakluka. Den sørger for opptil 50 kilo marktrykk.

– Panamera GTS og Turbo S har V8-motor på henholdvis 480 hk og 630 hk.

– Den råeste hybridvarianten av Panamera Sport Turismo heter Turbo S E-Hybrid. Den koster fra 2,4 millioner kroner – og har svimlende 700 hk!

