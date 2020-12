– Det er jo en historie uten sidestykke

Se cupfinalen mellom Nærbø og Elverum på TV 2 og TV 2 Sumo fra kl. 16:00.

Nærbø er allerede historiske etter å ha tatt seg til klubbens første NM-finale i seniorklassen. Finalebilletten sikret de etter å ha slått ØIF Arendal i semifinalen.

Nå møter de Elverum, som har vunnet cupgull de to siste årene og er serieleder, i finalen.

– Det er en finale og da kan alt skje, tenker jeg. Vi går inn for å vinne, sier Rassin Haugseng.

– Vi har ingenting å tape

– Elverum er soleklare favoritter og de har dobbeldekning på alle posisjoner. Vi skal bare gå inn der uten press og spille så godt vi kan, sier Vegard Bakken Øien.

Målvakten har flere sesonger i Elverum bak seg, og innrømmer at det hadde vært ekstra godt å slå gamleklubben i en finale.

– Det hadde vært veldig morsomt å slå Elverum i en cupfinale. Cupgull er det eneste jeg mangler og det eneste jeg ikke fikk da jeg spilte i Elverum.

Nærbø er i sin tredje sesong i Rema 1000-ligaen og har slått Elverum før: i deres første sesong og i fjorårets sesong, men det ble et knepent tap i høst.

– Vi skal spille med senkede skuldre og ha det kjekt. Vi har ingenting å tape og skal bare gjøre det vi er gode på. Prøve å få Elverum litt satt ut, så har vi vist før at vi kan hamle opp med de beste lagene, forteller Tord Haugseng.

Sammen med broren Rassin og fetteren Andreas Horst Haugseng på banen, og assistenttrener og onkel Rune Haugseng på benken, er de klare for å gi Elverum kamp om gullmedaljen.

– Jeg tror at når vi begynner å spille, så tenker vi ikke over at det er Elverum som står på den andre banehalvdelen. Det er bare å kjøre på og se hvordan det går, sier Rassin Haugseng.

– En historie uten sidestykke

– Vi skal gå utpå der og ha det gøy, så får det gå som det går. Det er uansett stort at Nærbø har klart å komme til denne cupfinalen, forteller Andreas Horst Haugseng.

Elleve av de samme Nærbø-gutta vant cupfinalen for juniorer i 2017 og 2018. Nå skal de inn i en historisk cupfinale og krige om cupgull.

– Det er klart at det betyr mye. Jeg har bilder hjemme i leiligheten fra da vi tok cupgull to år på rad som junior. Det hadde ikke vært feil å få opp et dobbelt så stort bilde fra seniorklassen, forteller Tord Haugseng.

Assistenttrener Rune Haugseng la tidlig en plan da stammen i laget var yngre og har vært med på hele reisen fra spillerne var i seksårsalderen til spill i eliteserien.

– Det er jo en historie uten sidestykke. Det er klart at de begynte da de var seks og nå er de et par og 20. Det er 16-17 år i lag hver eneste dag. Å få oppleve dette sammen tror jeg ville betydd ganske mye for guttene. Det betyr mye for oss som står rundt og ikke minst for lokalbefolkningen, forteller Rune Haugsen, og legger til:

– Det er en stolt gjeng som skal gå ut på banen. Vi har allerede vunnet en sølvmedalje i et NM, så for vår del så er vi vinnere uansett hvordan dette går.