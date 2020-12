To gutter på henholdsvis 15 og 16 år er pågrepet for knivran i Stavanger.

De to tenåringene ble pågrepet for knivran på Rema 1000 ved Tasta i Stavanger.

Ranet ble meldt inn klokken 14.40, og de fikk med seg et ukjent pengebeløp.

De to har vist frem en kniv under ranet, men ingen ble skadet i ranet. Guttene vil bli avhørt, for deretter å bli levert til verger, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres!