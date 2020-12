Liverpool snublet mot bunnlag og fikk skade på nøkkelspiller

Liverpool - West Bromwich (1-0) 1-1

Se sammendrag i videovinduet øverst.

Liverpool så ut til å ta med seg alle tre poengene mot bunnlaget West Bromwich. Sadio Mané scoret først, men ni minutter før slutt stanget Semi Ajayi inn utligningen på en corner.

Vertene dominerte fullstendig i første omgang, men fikk det langt tøffere etter hvilen.

– Vi gjorde det OK i første omgang. Vi ga ikke bort for mange sjanser, men i andre omgang gjorde vi ikke det samme. Vi ga dem for mange hjørnespark og det var det de trengte. Derfor ble det bare ett poeng. De gjorde jobben i 90 minutter og fortjente det ene poenget fordi vi ikke skapte nok. Det er ikke en kamp vi kommer til å snakke om de neste 20 årene, sier Jürgen Klopp i et intervju med Sky Sports.

Da er det også ubeleilig at midtstopper Jöel Matip måtte ut med skade etter timen var spilt. 19 år gamle Rhys Williams ble hans stedfortreder.

Matip signaliserte tidlig at han måtte byttes ut, og holdt seg til lysken.

Liverpool-dominans

Sadio Mané åpnet ballet allerede etter ti minutter. Senegaleseren skaffet seg en åpning da han først dempet ballen på brystet, etter en lekker pasning fra Jöel Matip, og hamret ballen i nettet til 1-0 for de røde.

– Se så aktiv han er. Gir ikke forsvarsspillerne fred i det hele tatt. Det er også lenge siden han har scoret på hjemmebane i ligasammenheng. Det er ni kamper siden sist, og det var i september, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i studio.

Slo tilbake

Gjestene hadde ingenting å komme med i første omgang. De lå for det meste med alle mann godt inne på egen halvdel, mens Liverpool dominerte. Til pause var ballbesittelsen 82-18 i favør Liverpool.

Etter hvilen var det et langt kvikkere West Bromwich ute på matten. De stod høyere på banen og skapte flere sjanser.

Ni minutter før full tid skulle de få betalt etter et hjørnespark. Semi Ajayi ruvet høyest og headet inn 1-1 via stolpen.

– Det føles fantastisk. Ikke mange kommer hit og tar poeng mot Liverpool. Vi ville ikke slippe inn, men til slutt fikk vi det vi vi fortjente, sier West Bromwich-spiller Matthew Phillips etter kampen.

Liverpool topper fremdeles tabellen med 32 poeng, mens West Bromwich befinner seg under streken med åtte poeng.