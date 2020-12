– Vi er jo på en måte sirkusartister

Mandag starter den tysk-østerrikske hoppuka. Det norske stjerneskuddet Halvor Egner Granerud (24) vant hele fem (!) verdenscuprenn på rad før jul, som første nordmann noensinne. Den fantastiske prestasjonen har ført til mye oppmerksomhet og et soleklart favorittstempel for Granderund.

Han har imidlertid ikke fått feire den historiske verdenscup-bragden i særlig grad etter at han returnerte til Trondheim, hvor han måtte sitte i karantene.

– For egoet mitt er det sikkert ganske bra. Hvis jeg hadde møtt folk nå, ser jeg for meg at det hadde blitt mye klapp på skulderen og mye skryt. Jeg hadde kanskje opplevd det som enda større hvis det hadde vært mer menneskelig kontakt, sier Granerud i TV 2s vinterpodcast.

Det er uproblematisk for Granerud å innrømme at han synes det er stas med oppmerksomheten. Han forteller blant annet at han har googlet sitt eget navn og gjerne ser klipp av sine egne på hopp på YouTube.

– Det er litt gøy å se finaleomgangen i lagkonken i Planica med tyske kommentatorer, sier han og henviser til VM i skiflyging hvor Norge tok sitt tredje gull, takket være tysk kollaps. Granerud selv leverte et kjempehopp som siste hopper.

– Etter at man har gjort det bra er det veldig gøy å se hvilke medier som har fått det med seg, for eksempel. Det skal jeg ærlig innrømme at jeg sjekker. Å komme tilbake på telefonen og se at det er nyhetsvarsel om meg er jo veldig kult. Det er klart at det er stort, innrømmer han.

– Vi er avhengige av å levere et kult produkt

Men oppmerksomheten har ikke alltid vært positiv. Kontrasten mellom årets og fjorårets sesong kunne nesten ikke vært større. Da deltok han ikke i hoppuka, resultatene etter treningen uteble og han nådde et bunnpunkt.

– Når det går bra, er det å lese positive saker om seg selv – i hvert fall for min del – en energigivende ting. Men når det går dårlig, så er det noe som tapper deg for energi. Det er veldig stor forskjell på hvor mye jeg er innpå nettaviser hvis det har gått bra kontra dårlig, forteller Granerud.

– Er dere i hoppmiljøet opptatt av det som skrives om dere?

– Jeg tror det. Vi er jo en på en måte litt sirkusartister også, i og med at skihopping ikke er en allmenn idrett. For at sporten skal være bærekraftig er vi rett og slett avhengig av å levere et kult produkt, sier Granerud.

Bruker Stjernens «mentale bilde»

For å komme seg ut av formdumpen i fjor vinter, har Granerud jobbet sammen med tidligere skihopper Andreas Stjernen. Nå forteller 24-åringen at Stjernens «mentale bilde» har vært en viktig suksessfaktor før årets sesong.

HJELPER: Andreas Stjernen har hjulpet Granerud til resultater, blant annet ved å gi bort sitt mentale bilde. Foto: Pedersen, Terje

– Han var så snill at han delte sitt «mentale bilde», som vi kaller det. Det vil egentlig si arbeidsoppgavene i forkant av et hopp. Jeg har egentlig bare arvet det han prøvde på da han hoppet på ski og prøvd å gjøre akkurat det samme, forteller Granerud.

– Jeg må si det er veldig frustrerende at det funker så godt for Halvor. Det var ikke i nærheten av å funke så bra for meg. Jeg begynner å lure på hvor dårlig jeg var som skihopper, når jeg hadde et så bra bilde og så funket det ikke, spøker Stjernen.

Den tysk-østerrikske hoppuka starter mandag 28. desember og varer til onsdag 6. januar. Lørdag, søndag og tirsdag kan du se hopprenn på TV 2 og TV 2 Sumo.

Du kan høre hele TV 2s vinterpodcast med Halvor Egner Granerud her!