Smitteutbrudd på Color Line - flere avganger kanselleres

Flere ansatte på MS Color Magic har testet positivt for koronaviruset. 900 passasjerer er om bord skipet som ankommer Oslo i morgen.

Totalt tre ansatte om bord skipet har testet positivt.

Som følge av dette har Color Line besluttet å kansellere seilingene den 28. og 30. desember.

Nå er skipet på vei fra Kiel til Oslo, og ankommer Oslo havn mandag klokken 10.

Negative tester

På lørdag skrev VG at en ansatt om bord Color Magic hadde fått påvist viruset, og at fire andre ansatte ved skipet hadde testet positivt fem dager tidligere.

Samtlige av mannskapet ble testet før avreise fra Oslo 26. desember. Ingen testet positivt, og selskapet valgte dermed å la skipet dra til Kiel.

Da skipet hadde reist, fikk tre ansatte symptomer og testet senere positivt.

– Det er kjent at noen prøvesvar kan være falske. Var det forsvarlig å legge ut på seilas?

– Når ingen har testet positivt, så må vi ta det for gitt at det stemmer. Vi seilte fordi alle hadde testet negativt, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line til TV 2.

Smittevernmyndighetene varslet

Nærkontaktene til personene som testet positivt er kartlagt, og er også satt i isolasjon.

Smittevernmyndighetene, og passasjerene om bord, er varslet om smittetilfellene.

Alle som har bestilt reise vil få tilbud om nye reise eller refusjon av billettene, skriver selskapet i en pressemelding.