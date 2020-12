Full forvirring rundt flyforbudet - flyselskap selger nye billetter

20. desember innførte svenske myndigheter innreiseforbud fra Storbritannia, for å hindre at en mutert koronavariant skulle spre seg til Sverige.

Lørdag landet et British Airways-fly på Arlanda i Stockholm.

Om bord i flyet var 33 passasjerer. Fire av dem reiste videre til Finland, og de resterende 29 fikk forlate flyplassen i Sverige. Ingen av dem ble testet for koronaviruset.

– Vi aner ikke hvordan det har kunnet skje, sa sjefen for det svenske grensepolitiet, Patrik Engström, til Aftonbladet da flyet hadde landet.

Søndag skriver Aftonbladet at selskapet Ryanair stadig selger flybilletter til to fly som etter planen skal lande på Skavsta lufthavn i Stockholm på henholdsvis tirsdag og onsdag.

Ifølge avisen er det full forvirring rundt hvem som skal håndtere passasjerene som ankommer Sverige fra Storbritannia.

Søndag ble det muterte viruset påvist også i Norge. Ifølge kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn kommune er det blitt påvist i Kinn og i Oslo.

Peker på hverandre

I kjølvannet av hendelsen på lørdag viste det svenske grensepolitiet til helseetaten i Stockholm kommune, i forventning om at de kunne svare på spørsmål rundt karanteneregler for passasjerer som kommer fra Storbritannia.

Kommunen svarte at de ikke kan kreve helsekontroll av folk som kommer fra et bestemt geografisk område.

Den svenske folkehelsemyndigheten mener at de ikke kan gjøre annet enn å oppfordre passasjerene til å teste seg, og peker igjen på regionene i Sverige og det svenske samferdselsdepartementet.

Pressesekretær i region Stockholm, Hanna Fellenius, sier at verken folkehelsemyndigheten eller region Stockholm har tatt kontakt med passasjerene som landet i Sverige, lørdag.

Hun forteller også at smittevernet er passasjerenes eget ansvar.

– De skal isolere og teste seg, og så teste seg igjen når fem dager er gått, sier Fellenius.

Löfven: – Myndighetene må håndtere det

Under en pressekonferanse på søndag ble Sveriges statsminister Stefan Löfven spurt om hvorfor British Airways-flyet fikk lande i Stockholm.

– Det er flyselskapet som bryter med reglene. Jeg vet ikke om de har tolket regelverket feil, men det er ingen tvil om hva lovbestemmelsen betyr, svarte han.

– Det er samferdselsdepartementet som må håndtere dette, ganske enkelt fordi det er et flyselskap som har begått feilen, sa statsministeren videre.

British Airways har nå kansellert alle avgangene til Sverige. Men foreløpig ser Ryanairs reiser ut til å gå sin gang.

Samferdselsdepartementet sier at de ikke vil gjøre noe for å stoppe Ryanairs fly, selv om «flyforbudet gjelder like mye for Ryanair som for British Airways».

– Det er ikke tillatt å fly passasjerer fra Storbritannia til Sverige. Men vi kan ikke forby billettsalg. Om flyene lander i Sverige, så vil vi kontakte de britiske luftfartsmyndighetene. Men det har ikke skjedd foreløpig, og vi kan ikke reagere på et regelbrudd som ikke har funnet sted, sier Mikael Andersson, pressesjef i samferdselsdepartementet.

Fortsatt mulig å bestille billetter

Lørdag kontaktet det svenske samferdselsdepartementet både British Airways og Ryanair for å hindre eventuelle misforståelser.

– Jeg vet ikke hvorfor det er mulig å bestille billetter. Men flere land har opphevet flyforbudet, så det kan være at Ryanair tror at det samme vil skje i Sverige, sier Gunnar Ljungberg, sjø- og luftfartsdirektør i Sverige, til Aftonbladet.

– Men de vet godt hvilke regler som gjelder her, sier Ljungberg videre.

Det svenske innreiseforbudet gjelder foreløpig til 31. desember.