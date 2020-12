Hinter om ny kontrakt: - Jeg vil ikke si noe annet

I oktober kunngjorde Manchester United at de hadde sikret seg stjernespissen Edinson Cavani. Mannen fra Uruguay signerte en ettårskontrakt på Old Trafford, men klubben har opsjon på ett års forlengelse. Nå hinter Ole Gunnar Solskjær om at 33-åringen kan vinne en ny kontrakt med de røde djevlene.

– For øyeblikket ser det ut som han har noen gode år igjen, så jeg vil ikke si noe annet. Han har hatt en stor innflytelse på oss siden han kom og nå fokuserer vi på å forbedre oss. Han har noen gode år igjen, smiler Solskjær.

Siden ankomsten i høst har Cavani imponert nordmannen stort, både på og utenfor banen. Selv kan Solskjær fortelle at han skjønte at 33-åringen var av det spesielle slaget allerede i deres første samtale.

– Det første han spurte meg om da jeg snakket med han, var om han kunne ha trøye nummer sju. Det er en historisk trøye, men da jeg snakket med han og ble kjent med personligheten hans var jeg ikke i tvil om at han kunne håndtere det nummeret, sier Solskjær og fortsetter:

– Han er profesjonell og hans vaner viser oss hvorfor han har hatt den karrieren han har hatt.

Nå kan det se ut til at den karrieren fortsetter på Old Trafford i overskuelig framtid, og selv om han kun har startet én kamp i Premier League så langt, legger ikke Solskjær skjul på at målscoreren er en «starter».

– Han er definitivt en som skal starte. Du tenker ikke på en spiller med de kvalitetene som noe annet enn det. Vi har mange som fortjener en startplass, mer enn elleve spillere. Jeg stoler på ham og resten av spillerne. Vi har stor konkurranse om plassene, men han vil sannsynligvis starte flere kamper enn det han kommer til å sitte på benken, avslutter Solskjær.

Neste mulighet til å gjøre seg fortjent til en plass i Solskjærs startoppstilling kommer allerede tirsdag. Da venter Wolverhampton på Old Trafford.

