Marerittmotstander kommer på julebesøk: - Må legge en plan

Se Manchester United - Wolverhampton på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 20.55.

På tre forsøk i Premier League har Manchester United fortsatt til gode å slå Wolverhampton med Ole Gunnar Solskjær i sjefsstolen. Nå kommer «ulvene» på romjulsbesøk til Old Trafford.

– Vi har hatt så mange tette kamper mot dem, men vi forbedrer oss hele tiden. Vi blir bedre på å finne løsninger, men vi vet at de har kvaliteter og at de kan skape trøbbel for oss. Vi må legge en plan, sier Solskjær.

Forrige sesong endte begge ligakampene mellom de to lagene med uavgjort. Totalt har Solskjær ledet Manchester United mot Wolverhampton seks ganger. Det har endt med tre uavgjort, to tap og kun én seier for de røde djevlene. Solskjær tror derimot at hjemmeseieren mot Leeds kan være nøkkelen til mer suksess på Old Trafford.

– Ja, selvfølgelig. Med tanke på at den siste kampen vi spilte der ga oss seks mål er jeg sikker på at guttene gleder seg. Det var en selvsikker prestasjon og det ga oss en god pekepinn på at vi er godt trent, forklarer nordmannen.

Etter 2-2 borte mot Leicester på Boxing day har Solskjær nå ledet sitt mannskap til seks seiere og to uavgjort på de siste åtte kampene, men 47-åringen var ikke bare fornøyd med det han fikk servert 2. juledag.

– Med de sjansene vi skaper forventer man å score mer. Jeg er litt skuffet over at vi ikke klarte å holde de unna siden de skapte så lite, og jeg er litt skuffet for at vi ikke tok bedre vare på egne sjanser, sier Solskjær til TV 2.

Nå gjenstår to kamper i det travle juleprogrammet for Manchester United. Først ut er altså Wolverhampton, før Aston Villa venter første nyttårsdag.

– Når man spiller for Manchester United, blir man vant til en rytme som handler om å spille og rehabilitere på nytt og på nytt. Denne sesongen er det ikke mange ukene man kan forberede seg på feltet, så det blir mye video og god behandling fra det medisinske apparatet for å gjøre de fysisk klare, avslutter Solskjær til TV 2.