Politiet vokter smittet 97-åring i Danmark på ubestemt tid

En 97-åring på et sykehjem har hatt to betjenter ved sin side i over to uker.

Siden 17. desember har to politibetjenter passet på at den kvinnelige 97-åringen ikke bryter reglene om selvisolasjon.

Vaktsjef David Buch er vaktsjef i politiet i Nordsjælland. Han bekrefter overfor Ekstra Bladet at politiet er ved pleieboligen ved alle døgnets tider for å passe på at kvinnen ikke forlater boligen.

Gått ut et par ganger

Kvinnen er psykisk syk, og politiet fikk forespørsel fra det danske byrået for pasientsikkerhet (SPS) om å passe på kvinnen.

– Hun har gått ut et par ganger, og vi ble deretter bedt om å sørge for at det ikke skjer igjen. Det er synd på henne, sier Buch.

Videre forteller han til avisa at dette er første gang siden koronapandemien startet at politiet i Nordsjælland at tatt på seg en oppgave som dette.

– Det viser mest av alt at dette er noen veldig spesielle tider vi lever i, sier han.

Ikke første gang i år

En talsmann for SPS sier til Ekstra Bladet at totalt seks lignende ordrer som isolering har blitt iverksatt i 2020. I alle tilfeller er politiet bedt om hjelp.

Med nye regler i epidemiloven, har SPS muligheten til å gi ordre om at smittede må testes, innlegges eller isoleres, men kun hvis det er absolutt nødvendig for å forhindre spredning av viruset,