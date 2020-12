Leeds - Burnley 1-0

Søndag grep Patrick Bamford sjansen til å sende et aldri så lite stikk til sin tidligere manager Sean Dyche. Leeds-spilleren skaffet først straffe, så sendte han ballen egenhendig i mål. Burnley ble snytt for utligningen og klarte aldri å kjempe seg tilbake i kampen.

Allerede før fem minutter var spilt, blåste dommer Robert Jones i fløyten og pekte på straffemerket. Patrick Bamford tar normalt ikke Leeds sine straffer, men denne insisterte han på å ta selv. Det var ingen tilfeldighet, ifølge ekspertene i TV 2s Premier League-studio.

– Dette er hevn. Denne vil han ta, denne dolken vil han sette i Sean Dyche, sa Erik Thorstvedt.

Sean Dyche og Patrick Bamford har nemlig en forhistorie. Da Bamford spilte i Chelsea var han en periode på lån i nettopp Burnley, med Dyche som trener. I intervjuer har Bamford fortalt hvordan han ble hånet av manager Sean Dyche, fordi han kom fra en privilegert oppvekst med privatskole og god råd.

– Det var noen kommentarer. Dyche sa at det at jeg spilte i Chelsea og oppveksten min hadde gjort at jeg aldri har måttet jobbe for noe. Men min bakgrunn er irrelevant. Jeg startet i Nottingham Forest, hvor jeg vasket doene og skrubbet dusjen, har Bamford fortalt om konflikten med Dyche.

Dyche har ikke kommentert de spesifikke beskyldningene fra Bamford, men skryter av utviklingen Bamford har vist.

– Han har vist talent fra en veldig ung alder. Det har alltid vært talent der og han bringer det til bordet denne sesongen, har Dyche sagt om Bamfords prestasjoner i Leeds denne sesongen.

– Det er umulig at det blir frispark

Det var Leeds som var klart best og mest sjanseskapende i første omgang. Men også Burnley-angriper Ashley Barnes sendte ballen i mål før pause. Dommer Jones hadde imidlertid allerede blåst frispark til Meslier i Leeds-buret, etter en duell med Ben Mee.

Etter kampen var manager Sean Dyche tydelig oppgitt over at det ble dømt mot Mee.

– Det er umulig at det der er frispark, når han bare prøver å heade ballen. Dommeren venter ikke engang for å se hva som skjer, sa Dyche etter kampen.

Også ekspertene i Premier League-studio reagerte på at det ble blåst i favør Meslier.

— Det er helt vanvittig, sa Thorstvedt om frisparket.

– Meslier går opp med kneet i ryggen og Ben Mee gjør ingenting galt. Absolutt ingenting. Jones gjør den feilen at han blåser for tidlig, ellers ville VAR sett på dette og det ville blitt godkjent mål.

Men Jones hadde allerede blåst og dermed ble Burnley likevel snytt for utligningen sin. Burnley holdt presset oppe i andre omgang, men med Meslier i buret klarte Leeds å rydde unna.

Kun to poeng skiller nå Burnley fra Fulham på nedrykksplass. Leeds ligger på 11. plass med 20 poeng.