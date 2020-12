Røiseland kåret til verdens beste kvinnelige utøver

I sin kåring av det de mener er verdens beste sportsutøvere i 2020, har franske L'Équipe kåret skiskytter Marte Olsbu Røiseland (30) verdens beste kvinnelige utøver.

Formel 1-føreren Lewis Hamilton er vinneren på herresiden.

– Det er kjempestas. Jeg ble veldig overrasket da jeg hørte om det. Det er utrolig stort å være blant utøvere som får en sånn pris, forteller Røiseland til TV 2 søndag formiddag.

Under VM i skiskyting 2020 i Antholz ble Røiseland historisk da hun ble den første skiskytteren til å ta syv medaljer i et mesterskap noensinne. Fem gull og to bronse ble det på Røiseland den gangen.

Røiseland er ikke i tvil om hva en sånn pris sier om skiskyting som idrett.

– Det viser at det er mange som interesserer seg for skiskyting og mange som driver med det. Det er kanskje litt typisk Norden å tro at det bare er oss som driver med det, men det er mange lang representert og mange som hevder seg. Så det er ekstra kult at en sånn pris kommer fra Frankrike, sier hun.

Hun vant prisen foran tennisstjernen Naomi Osaka og alpinisten Federica Brignone. Skiskytterkollega Dorothea Wierer er nummer ni i kåringen.

– Blir spennende og jevnt

Røiseland leverte en fantastisk sesong i fjor. Også i årets sesong har hun levert varene. Da hun dro hjem til jul, hadde hun med seg den gule ledertrøyen fra verdenscupen i skiskyting i bagasjen.

– Det er stort og noe jeg aldri har gjort før. Jeg vil kjempe for den gule trøyen etter jul også. Det er ikke mange poengs ledelse jeg har, så det blir en spennende og jevn kamp om den.

30-åringen leder verdenscupen sammenlagt. Like bak ligger svenske Hanna Öberg på andreplass og Tiril Eckhoff på tredje. Røiseland har 8 tidligere enkeltseire i verdenscupen.