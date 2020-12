Romvesenet avslørt i «Maskorama» Storbritannia

«Maskorama» feberen har blusset opp igjen i Storbritannia, hvor sesong to nå er å se på skjermen. Den 26 desember hadde «The masked singer» som programmet heter i Storbritannia og USA, premiere, og første deltaker er avslørt.

Både dommerne og seere ble mildt sagt overrasket over å se hvem som skjulte seg inni romvesen-kostymet.

– Det skjønte jeg ikke! Ropte dommer Mo Gilligan, da masken falt.

– Wow!

Sesong to av britiske «The masked singer» er godt i gang, og i dommerpanelet sitter Rita Ora, Jonathan Ross, Davina McCall og nykommer Mo Gilligan.

Romvesenet fremførte «Dont start now» av Dua Lipa og ble den første deltakeren som måtte avsløre identiteten sin. Vedkommende sjokkerte hele publikum.

Under masken var nemlig den engelske sangeren Sophie Ellis-Bextor (41), til manges overraskelse.

AVSLØRT: Sophie Ellis-Bextor var personen i romvesen-kostymet. Foto: ITV

– Wow! Utbrøt Rita Ora.

– Det er ikke til å tro! Ropte programleder Joel Dommet, da sangeren tok av seg romvesen-kostymet.

– Dere knuste jo maskot-drømmene min spøkte Bextor etter avsløringen.

41-åringen hadde ikke engang fortalt barna sine at hun skulle delta i sesong nummer to.

– Barna dine kommer til å elske dette, sa Davina McCall og Jonathan Ross spurte om hun hadde fortalt dem at hun var med.

– Nei, de vet det ikke, svarte Bextor.

Fansen ble skuffet

Mange var overrasket over at det var Bextor som skjulte seg under masken. Fansen ble derfor skuffet over at hun måtte forlate konkurransen såpass tidlig.

That…did not sound like Sophie Ellis-Bextor! She’s great 👏🏻 #MaskedSingerUK — Tia Owen (@BlazingOptimist) December 26, 2020

– Det hørtes ikke ut som Sophie Ellis-Bextor! Hun er fantastisk, skrev en av seerne på twitter.

Bextor er både låtskriver, modell og artist og det siste året har hun underholdet fansen med dansing på kjøkkenet eller «Kitchen disco» som hun selv kaller det. Hun deler videoer på Instagram av at hun og barna danser til poplåter på kjøkkenet, hjemme hos dem.

Hun har også gitt ut et «Kitchen disco»-album, med noen av hennes mest kjente låter. Blant andre «Murder on the Dancefloor» og «Crying at the Discotheque».

Romvesenet er nå avslørt og da gjenstår sjøhesten, pølsen, dragen, vikingen, blubben, Harlequin og svanen.