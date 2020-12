Her får Svein (67) vaksinen: – Det føles som å være en historisk person

Flere Europeiske land har allerede startet, og klokken 12 søndag er vi i gang med å vaksinere oss også i Norge.

Ellingsrudhjemmet sykehjem i Oslo er åsted for den aller første vaksinen som blir satt i Norge. Førstemann til å få vaksinen er beboer Svein Andersen (67). Han fikk vaksinedosen av fagsykepleier Maria Golding.

Han hadde selskap av statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen da sprøyten ble satt.

– Svein, du er vår første. Jeg håper du synes det er fint, og jeg har egentlig bare lyst til å si vær så god, sa Solberg før Svein fikk vaksinen.

FØRSTEMANN: Her er Svein Andersen (67) på vei til rommet der han skal vaksineres. Foto: Fredrik Hagen

Gleder seg til å få besøk

Etter at vaksinedosen var satt, sier Andersen at han er svært takknemlig for å bli prioritert.

– Det føles nesten som å være en historisk person. Det er nesten som å være førstemann som gikk på månen, sier han.

Han hadde heller ikke noe umiddelbart ubehag etter sprøytestikket.

– Det var ikke noe vondt. Ikke noe mer smerte enn ved en hvilket som helst annen vaksine, sa Andersen. På spørsmål om hva som er viktig nå som den første puljen med nordmenn skal bli vaksinert, svarte Andersen at han gleder seg til å få besøk.

– Det har mye å si at vi kan få besøk igjen, sier han.

– En frigjøringsdag

Statsminister Solberg (H) hadde stor glede av å introdusere den første koronavaksineringen i Norge søndag.

– Dette er en dag vi har ventet på i 291 dager, nemlig siden 12. mars da vi måtte sette i gang strenge tiltak for å bekjempe covid-19 i Norge, sa Solberg.

SELSKAP: Svein Andersen hadde besøk fra statsministeren, helseministeren og bryådslederen i Oslo da han ble vaksinert. Foto: Fredrik Hagen

– I dag skal vi sette den første av forhåpentligvis ti millioner vaksiner i Norge, fortsatte hun med henvisning til at vaksinen består av to doser med tre ukers mellomrom.

– Dette er en frigjøringsdag, for å frigjøre oss fra dette viruset. Når vi har en vaksine, kan vi ta hverdagen tilbake igjen, sa Solberg.

Fakta om Pfizers koronavaksine Koronavaksinen som er utviklet av Pfizer og Biontech, gir beskyttelse mot covid-19 i 94 prosent av tilfellene.

Vaksinen, som heter BNT162b2, tas i to doser med tre ukers mellomrom. Gir full effekt én uke etter andre dose er tatt.

EU betaler 15,50 euro (omtrent 163 kroner) per dose, ifølge et lekket dokument.

Er en såkalt mRNA-vaksine.

Må lagres ved minus 70 grader. Er kun holdbar i fem døgn i kjøleskap.

Ble først testet på 43.000 personer i en såkalt fase 3-studie.

Ingen alvorlige bivirkninger er foreløpig registrert. Det er imidlertid meldt om noen få allergiske reaksjoner i USA, men det er ikke uvanlig at vaksiner gir visse bivirkninger.

Godkjent og tatt i bruk i USA, Canada og Storbritannia, hvor hundretusenvis allerede har fått vaksinen.

Pfizer-vaksinen fikk grønt lys fra EUs legemiddeltilsyn EMA mandag 21. desember.

Norge er sikret tilgang gjennom det europeiske samarbeidet. Lørdag ankom den første leveransen. (Kilder: Legemiddelverket, NTB, BBC, AFP, AP, Reuters) (NTB)

– Seier for vitenskapen

– Jeg er veldig glad. Dette er en stor dag og en stor begivenhet, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

– Både jeg og hele landet ser frem til at mange flere skal få vaksine i Norge og i verden. Dette har jeg gledet meg til allerede før pandemien brøt ut. Både FHI og resten av verden har vært opptatt av at vi bør kunne få en vaksineutvikling som går mye raskere, men jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så fort. Dette er en formidabel seier for vitenskapen, sier hun.

Helsedirektør Camilla Stoltenberg har ventet på denne dagen. Foto: Truls Aagedal

De neste dagene vil 5000 eldre i sju kommuner få den første vaksinedosen. De 146 beboerne på Elligsrudhjemmet vil alle vil få vaksine på i den første vaksinepuljen.

10 000 vaksinedoser

Lørdag ankom den første leveransen med Covid-19-vaksiner fra Pfizers fabrikk i Belgia.

Vaksinebilen ankom Ullevål sykehus like etter klokken 9, og fraktet i underkant av 10 000 vaksinerdoser. Man må ta to doser av vaksinen, og rett i underkant av 5000 nordmenn i syv kommuner på Østlandet vil bli de første i landet som vaksineres.

Vaksinen har fått navnet BNT162b2, og gir beskyttelse i 94 prosent av tilfellene. Bivirkningene består av blant annet lette muskelsmerter og hodepine. Den tas i to doser med tre ukers mellomrom, og gir effekt fra én uke etter at andre dose er satt.