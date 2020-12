Ble akutt syk på flyreise - døde av covid-19

69-åringen fikk «akutt respiratorisk svikt», bekrefter tjenestemenn i Louisiana forrige uke.

Covid-19 var årsaken til dødsfallet, skriver NBC News.

Det ble bekreftet av myndigheter i Louisiana forrige uke.

Fikk hjelp

To medpassasjerer hjalp Hernandez med hjerte- og lungeredning da 69-åringen ble akutt syk. Flyet ble omdirigert til New Orleans, og han døde senere den kvelden.

– Alt føltes så intenst og ikke ekte, sa en passasjer til NBC News da dødsfallet ble kjent.

Ifølge kanalen skal den samme passasjeren ha overhørt kona til Hernandez ha sagt at han hadde hatt symptomer på covid-19. Dette bekreftet rapporten noen dager senere.

Ifølge NBC Los Angeles skal kona ha sagt at Hernandez hadde mistet lukt- og smaksans.

Tatt kontakt med alle passasjerer

Som følge av dette kontaktet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) passasjerene som kan ha blitt utsatt for koronaviruset.

Før avreise, skal alle passasjerer fylle ut et skjema der de sier at det har testet negativt for covid-19 og ikke kjenner symptomer på viruset, ifølge en talsmann for flyselskapet NBC News har pratet med.

– Det ser ut til at han fylte skjemaet feilaktig, sier Charlie Hobart.

Både ansatte og passasjerer ble satt i 14 dagers karantene.