Europol advarer om mulige falske vaksiner

Europol advarer om faren for at potensielle falske koronavaksiner kan bli tilbudt folk.

Faren er reell for at kriminelle kan sko seg på situasjonen nå som det er stor etterspørsel etter koronavaksiner, sier Europol-sjef Catherine De Bolle i uttalelser til aviser som inngår i mediegruppen Funke søndag.

Myndighetene har allerede sett konkrete tegn på mulig skittent spill, som at det for eksempel angivelig tilbys vaksiner til salgs via sosiale medier, påpeker hun.

Hun ber folk være forsiktige. Alle som tar sjansen på å kaste seg over slike tilbud, kan enten risikere at de ikke mottar noe som helst, eller at de får falske vaksiner. Sistnevnte kan dessuten ha alvorlige helsefarer, advarer De Bolle.

Europol har sendt advarsler til alle medlemsland, opplyser hun videre.

De Bolle sier også at myndighetene må være forberedt på forsøk på å stjele vaksiner. Europol har allerede pekt ut de mest aktuelle stedene der dette kan skje, og politi i hele EU samarbeider for å beskytte vaksinetransport, opplyser Europol-sjefen.

(©NTB)