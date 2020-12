I sommer brukte Chelsea 2,6 milliarder på spillerkjøp - nå er de dårligere enn i fjor

Dyster lesning for Frank Lampard og Chelsea etter 15 runder av Premier League.

Frank Lampards menn fikk seg en skikkelig nesestyver mot Arsenal på Boxing Day. 1-3-tapet for The Gunners var Chelseas tredje nederlag på fire kamper i Premier League.

At tapet i tillegg kom mot en London-rival som virkelig har slitt denne sesongen og lå tre poeng unna nedrykksplass ved avspark, gjorde ikke saken bedre for de blå.

TV 2s fotballeksperter reagerte på det de fikk se av Chelsea på The Emirates.

– Et godt Chelsea hadde vunnet denne kampen. Lampard må være enormt skuffet, sa Brede Hangeland i Premier League-studio etter kampen.

– Det er kjedelig. De har så mange gode enkeltspillere, og så klarer de ikke å få noe mer ut av det. Enkeltspillere presterer innimellom, men jeg ser ikke noe samhandling eller noe veldig bra spill. Jeg synes rett og slett at de ser kjedelige ut, konstaterte Solveig Gulbrandsen.

Lampard var skuffet og overrasket over hvordan spillerne opptrådte mot Mikel Artetas lag, som stilte med en rekke unggutter fra start.

– I hvilken som helst kamp i Premier League, så kan man ikke mangle lysten til å vinne. Man må kjempe i duellene, vinne andreballene, alt. Vi manglet det, og vi lå under med to til pause, oppsummerte Chelsea-manageren da han snakket med BBC etter kampslutt.

– Man kan forberede seg så godt som mulig, men om man møter opp som det der... Det er en annen sak, tilføyde Lampard.

Dårligere enn i fjor

I sommer brukte Chelsea over to milliarder kroner på spillerkjøp. Inn dørene på Stamford Bridge kom blant andre stjernespillerne Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech og Ben Chilwell for store summer. Forventningene i Londons vestlige strøk var store før sesongstart.

Etter 15 kamper denne sesongen er Chelsea likevel fire poeng bak poengsummen (29) de hadde etter like mange kamper i fjor. De blå lå også på 4. plass i ligaen etter 15 kamper i fjor, mens de nå ligger på åttendeplass. Manchester United, Manchester City og Aston Villa, som alle ligger over Chelsea på tabellen, har også kamper til gode.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt sier at resultatene ikke er tilfeldige.

– Det er energifattig og daft. Det minnet om Everton-kampen, og det er litt skremmende. En «slenger» kan du tåle en gang i blant, men når det blir flere ganske tett på hverandre, så er det noe fundamentalt som er galt.

UNNA TOPPNIVÅ: Frank Lampard sier Chelsea har en lang vei å gå. Her med N'golo Kanté. Foto: Andre Boyers

Lampard sier selv at å bygge opp en vinnerkultur som kan ende i ligatittel tar tid.

– Lagene som vinner og vinner og vinner nå er ikke de lagene som vant for to og tre år siden. Man må kjempe for å komme dit, man lærer av tabber, man lærer om garderoben, man finner ut av kvalitetene i laget, sa Lampard til BBC etter kampen andre juledag.

– Vi er ikke der enda. Det er tydelig. Jeg følte det også da vi hadde vår rekke uten tap. Jeg føler nå, når vi har tapt tre ut av fire kamper, at vi er unna det. Vi må jobbe mot det og den eneste måten å gjøre det på er å alltid tenke på den neste kampen, og alltid se på det vi gjorde feil. Vi gjorde mye feil i kveld.

Villa i storform venter

Nå skal Chelsea prøve seg mot et av denne sesongens overraskelseslag, Aston Villa. De blå har riktignok en knallsterk rekke mot Birmingham-laget de siste årene. Chelsea står med seks strake seire mot Villa og har vunnet ti av de elleve siste møtene mellom lagene.

Men det er et Villa-lag utenom det vanlige som gjester Stamford Bridge mandag kveld. Jack Grealish og gjengen står med 25 poeng på 13 kamper og ligger plassen over Chelsea på tabellen, deres beste sesongstart i Premier League på 22 år.

– Vi har kommet en lang vei på kort tid. Vi visste etter at vi kom til Premier League at vi måtte endre nesten hele laget, mer eller mindre, sa Aston Villa-manager Dean Smith til BBC etter 3-0-seieren mot Crystal Palace på Boxing Day.

– Vi beholdt stammen, folk som Jack (Grealish), John McGinn, Tyrone (Mings), folk som det, men vi har hentet 13 spillere. Det kom alltid til å bli vanskelig, men spillerne har blitt vant til nivået. Etter at vi holdt oss sist sesong, så kunne vi velge litt mer hvem vi ville hente. Vi har fått inn mer kvalitet, og det synes.

