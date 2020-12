Manchester City leverte et praktmål da de himmelblå spaserte seg til seier mot Newcastle på Boxing Day.

Manchester City 2-0 Newcastle

Se Gündogans drømmescoring øverst i saken!

Pep Guardiolas menn trilte ball i hatt med gjestene fra Newcastle da de tok tre nye poeng i Premier League.

City tok ledelsen med et mål som man assosierer med Manchester-laget på sitt beste. João Cancelo spilte fri Raheem Sterling i boksen før engelskmannen fant Ilkay Gündogan på løp mot mål. Fra kort hold satte han kontrollert inn 1-0. Etter pause doblet Ferrán Torres ledelsen da han fikk en klarering i beina.

– Kontrollert og overlegent, sa TV 2s kommentator Espen Ween om Citys prestasjon da sluttsignalet lød på Etihad Stadium.

Målscorer Gündogan sa dette til Sky Sports etter triumfen:

– Førsteomgang spilte vi bra fotball. Vi scoret det første målet som var veldig viktig. Været gjorde det vanskelig i andreomgang, men det var en solid oppstilling og en viktig seier, spesielt i den perioden vi er inne i.

Seieren sender de himmelblå opp på femteplass i Premier League, men City kan gå forbi både Leicester og Everton om de skulle vinne sin hengekamp.

– Hovmestertakter

Cancelos presise gjennombruddspasning etter 14 minutter fant Raheem Sterling til høyre i Newcastle-boksen. Lynvingen driblet først to spillere i ubalanse før han sentret til Ilkay Gündogan som kom på løp mot mål. Gjestene plasserte halve laget på streken for å avverge baklengsmål, men den tyske midtbanespilleren fant et smutthull. 1-0 til City før kvarteret var spilt.

– Det er hovmestertakter, sa Ween om Cancelos pasning i forkant av ledermålet.

– En scoring fra øverste nivå, oppsummerte Brede Hangeland i pausen før han la til:

– Det er rett og slett en latterliggjøring av motstander!

Hindret Kevin de Bruyne

Fem minutter etter åpningsmålet scoret nesten Kevin de Bruyne på det som så ut som et innlegg, men Karl Darlow fikk hansken på ballen og hindret ny baklengs.

Gjestenes sisteskanse hindret belgieren igjen etter 34 minutter da superstjernen bommet en gedigen sjanse. Ferrán Torres spilte de Bruyne gjennom med en halv banehalvdel å løpe på. Alene med keeper skjøt midtbanestjernen i beina på Darlow, som gjorde seg så stor han var. Citys nummer 17 kunne også ha sentret til Sterling, men valgte å gå på mål selv, uten hell.

Newcastle hadde lite å komme med på Etihad i førsteomgang og endte omgangen uten skudd på mål. City til pause med ettmålsledelse.

Punkterte kampen

Den ble straks doblet. Ferrán Torres startet som spiss for anledningen, da Kün Agüero befant seg på benken mens Gabriel Jesus var ute av troppen etter at han fikk påvist covid-19 første juledag.

Nyervervelsen fra Spania viste frem målteften da han doblet Citys ledelse etter 55 minutter. Et innlegg fra Cancelo ble klarert av Federico Fernandez og landet i beina på Torres. Sommersigneringen reagerte raskt og var iskald da han plasserte ballen lavt i mål bak en sjanseløs Darlow.

Se 2-0-målet her:

Nå kjørte City på og hjemmelaget var nære et tredje mål før timen var spilt. Cancelo slo inn lavt mot Sterling. Ballen gikk via en Newcastle-forsvarer og landet i beina på Bernardo Silva. Fra kort hold, og spiss vinkel, satte portugiseren ballen i stolpen.

Kampbildet fortsatte i samme spor. Guardiolas menn dro seg ned mot dødlinjen og slo inn flere farlige innlegg.

Newcastles første skudd på mål kom med tolv minutter igjen, men Ederson var kjapt nede for å redde et skudd fra Jacob Murphy.

Cancelo fortsatte å stråle på Citys høyreside og la inn knallhardt og til innbytter Agüero med ti minutter igjen. Argentineren satte bredsiden til, men Darlow nektet å la seg overliste og vartet opp med en feberredning.

Det ble kampens siste store sjanse og City stakk av med tre fortjente poeng. I neste kamp venter Everton på Goodison Park for City, mens Newcastle får besøk av Liverpool.

