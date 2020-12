Se Tottenham-Wolverhampton på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 19.30 søndag!

Tottenhams forrykende angrepsfotball fra sesongstarten i Premier League har møtt en vegg.

To strake tap, 1-2 mot Liverpool på Anfield og 0-2 mot Leicester i forrige runde, har sendt Spurs ned til åttendeplass på tabellen før møtet med Wolverhampton søndag.

Én av årsakene til tapet mot revene i forrige runde, var straffesparket Serge Aurier ga fra seg på overtid i første omgang.

– Aurier gjorde en tabbe. Men før han gjorde den tabben, hadde vi andre spillere som gjorde tabber andre steder på banen. Jeg kan ikke legge skylden på én spiller, sa Mourinho til engelske medier om situasjonen.

Da var tonen en annen fra Spurs-sjefen i midtuken, da Dele Allis balltap førte til scoring imot i Ligacupens kvartfinale mot Stoke.

– En spiller i den posisjonen er nødt til å kombinere og skape, ikke å skape problemer for sitt eget lag, sa Mourinho om Alli, ifølge BBC.

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, sier i TV 2s Premier League-podkast at signalene Mourinho sender ut til sine spillere er viktig for at en misnøye ikke skal bre seg i troppen.

– Det er veldig lite som skal til før det raser igjen, det som Mourinho har bygget opp av tillit hos spillerne, sier fotballeksperten før han tilføyer:

– Det virker som at supporterne også kjøper hans metoder og hans taktikk, i alle fall når det funker.

Se sammendrag av Tottenham-Leicester under:

– Ikke ofte man ser

Mot Leicester i forrige runde var det lite som stemte for de liljehvite. TV 2s fotballekspert mener at Tottenham har et stort problem i måten de angriper på.

KJENT SYN: Heung-min Son og Harry Kane har virkelig levert på målfronten denne sesongen. Her jubles det for scoring på Turf Moor. Foto: Jason Cairnduff

– Jeg satt og så på hvordan Tottenham angrep mot et etablert Leicester-forsvar. Det er tynt, altså. Det er veldig vilkårlig, det er slurvete, mye på første bevegelse. Litt sånn der stressende, egentlig, sier Stamsø-Møller og legger til:

– Også legger jeg godt merke til Son og Kane. De har 20 mål til sammen og 80% av lagets scoringer, men man ser ganske tydelig når de får ballen, at de ande backer litt unna, faktisk. Det er ikke ofte man ser.

– Flere spillere må steppe opp

Fjerner man målene Englands landslagskaptein og sørkoreaneren har stått for, står Spurs kun igjen med fem mål. Gareth Bale, Tanguy Ndombélé, Serge Aurier, Giovani Lo Celso og Lucas Moura har scoret ett hver.

– Det er litt som at de forventer at de skal gjøre jobben og den jobben de gjør skal ikke gjøres bra, den skal gjøres perfekt, for de har ikke så mange sjanser til å score på. Sist hadde de én mulighet fra åpent spill, og det var et skudd fra 17 meter fra Harry Kane, poengterer Stamsø-Møller.

– Det er rett og slett veldig lite, og det er et tilfelle av at flere spillere må steppe opp og ta større plass, by mer på seg selv og ikke stole på Son og Kane. De er en utrolig bra duo, men en duo kan faktisk ikke vinne en tittel for et lag, hvis bare de er gode offensivt.

Nå venter Wolverhampton for laget fra Nord-London. Ulvene har kun vunnet én av de siste fire kampene og ligger på 11. plass.

– Der bør det være muligheter for at flere enn Son og Kane kan vise seg frem, sier TV 2s fotballekspert.

Se Tottenham-Wolverhampton på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 19.30 søndag