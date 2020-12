Nashvillebombingen: – Det er som et stort puslespill

Meder skriver at politiet har identifisert en person de mener at står bak bomben i Nashville 1. juledag, men likevel klarer ikke etterforskerne å forstå angrepet.

Lørdag meldte CBS News at politiet har identifisert en person som skal stå bak bobil-bomben i Nashville. Det er uklart om personen som er identifisert er pågrepet eller ikke.

Tre personer ble fraktet til sykehus etter at bomben gikk av i Nashville sentrum første juledag.

Ifølge CBS News skal det ha blitt funnet levninger i nærheten av eksplosjonsstedet. Det er fremdeles uklart om dette er levningene etter en tilfeldig person som var i nærheten, eller levningene etter en gjerningsperson.

Politiet har ransaket boligen til en person som knyttes til bobilen som eksploderte i Nashville i Tennessee fredag, opplyser to politikilder til AP.

Puslespill

Etterforskerne i saken har fått inn over 500 tips i saken.

Det er FBI som leder etterforskningen, og det er så mange som 250 etterforskere på saken. De klarer likevel ikke å forstå hvem eller hvorfor noen sprengte en bobil midt i Nashville sentrum.

– Åstedet er som et stort puslespill som ble laget av en bombe. Vi jobber med å sette dette sammen sånn at vi kan forstå hva som skjedde, forteller Don Cochran, påtaleansvarlig i saken, ifølge Sky News.

Bobilen ble kjørt inn i sentrum natt til første juledag. Hva slags motiv som står bak er ukjent. Gjerningspersonen advarte selv om bomben som var i bobilen.

Spilte av beskjed

På en pressekonferanse fredag kveld informerte politiet om at det var en bobil som eksploderte. Da de rykket ut gjallet det et budskap fra en høytaler.

Et overvåkingskamera på en bygning i nærheten fanget opp det som ble sagt. «Dersom dere hører dette budskapet, evakuer nå», lød budskapet.

– Da politiet kom frem var det en opptaker som sa at en bombe kunne detoneres innen 15 minutter. Etter det bestemte politiet å evakuere folk fra bygninger på stedet for at folk skulle komme i sikkerhet, sa politisjef John Drake på pressekonferansen ifølge CBS news.