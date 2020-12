Aston Villa herjet med Palace: Klatrer forbi Spurs og City

Aston Villa - Crystal Palace 3-0

Se sammendrag av kampen i videovinduet øverst!

Aston Villa holdt nullen nok en gang og selv med kun 10 mann på banen i andre omgang, kriget de seg til en 3-0-seier. Dermed klatrer de forbi både Manchester City og Tottenham. Kun to poeng skiller dem fra Manchester United på tredje plass, til tross for én kamp mindre spilt.

Sensasjonslaget har også én kamp mer spilt enn Tottenham, mens de har like mange kamper spilt som Manchester City. Villa har en hengekamp mot nettopp City. I tillegg har de en hengekamp mot Newcastle, etter at kampen ble koronautsatt tidligere i sesongen.

To gule for Mings

Allerede etter fem minutter sendte Bertrand Traoré Aston Villa i ledelsen, etter en retur på det som egentlig var en kjemperedning fra Palace-keeper Vicente Guaita.

Like før pause var Tyrone Mings og Wilfried Zaha i tottene på hverandre, hele to ganger. Den første gangen ble det ett gult kort til hver, men det tok i lang tid før Mings ble vist sitt andre gule for kvelden. Han havnet på etterskudd i en duell og dytter Zaha, som ikke akkurat kjemper for å holde seg på beina, i bakken.

– Det er dumt av Mings når han har gult kort. Jeg synes faktisk det første gule kortet til Mings er ganske tynt, men å gjøre dette, sa Brede Hangeland oppgitt om situasjonen som sørget for at Mings fikk marsjordren.

– Altså, Zaha filmer jo her, men han vet han har mulighet til å få sendt ut motspilleren. Mings må ikke la seg by opp til dans på den måten som han gjør, fortsatte Hangeland.

– Roy Hodgson kommer til å ha mareritt

Dermed måtte Villa spille andre omgang med 10 mann. Det kunne vært en mulighet for Crystal Palace å reise seg igjen, men det ble det ikke. Først la Kortney Hause på til 2-0, før Anwar El Ghazi satte spikeren i kista for Roy Hodgsons menn, med en suser i krysset.

Det kunne blitt langt flere scoringer på Villa Park. Jack Grealish fikk ingen scoringer, men storspilte og serverte sjanser på rad og rekke.

– Denne omgangen er noe av det råeste jeg har sett av ham. De er ti mann. De 45 minuttene i denne 2. omgangen her fra Jack Grealish kommer Roy Hodgson til å ha mareritt om, skrøt kommentator Endre Olav Osnes i sluttminuttene.