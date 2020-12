Nådde milepæl, men må tåle kritikk: – En spiss på dette nivået skal sette den på mål

Marcus Rashford scoret sitt 50. Premier League mål for Manchester United, men det var to gigantiske bommer som stjal fokuset etter kampen.

Manchester United måtte nøye seg med ett poeng mot Leicester på selveste Boxing Day.

Fem minutter før slutt dukket Jamie Vardy opp. Målmaskinen hadde vært nærmest usynlig hele kampen, men da det virkelig gjaldt viste han seg frem med en nydelig bevegelse og fikk satt ballen i mål.

Se øverst hva TV 2s fotballeksperter mener om sjansesløseriet til United.

Kampen kunne raskt fått et helt annet utgangspunkt dersom Marcus Rashford hadde vist samme presisjon foran mål.

– Vi er nødt til å skape flere sjanser, men viktigst av alt er det at vi setter sjansene vi skaper, sier Bruno Fernandes etter kampen.

Allerede etter to minutter fikk Marcus Rashford en gedigen sjanse. Bruno Fernandes la inn og foran mål befant Rashford seg helt alene. Upresset headet han ballen over tverrliggeren fem meter fra mål.

– Det er en ekstremt stor sjanse. Han står helt alene. Vi kan jo unnskylde og si at ballen kommer bakfra, og at det er litt vanskelig, men en spiss på dette nivået skal sette den på mål, var dommen til TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Du får nesten ikke større sjanse enn det. Jeg vil si at den sjansen der er på høyde med et straffespark. Rashford skal bare sette den nede ved nærmeste stolpe, sier Brede Hangeland.

– Det ser ut som om han bare fyrer for kraft

Rashford gjorde det godt igjen 20 minutter senere da han sendte United i ledelsen. Det var 23-åringens 50. Premier League mål for rødtrøyene. Kort tid etterpå utlignet Harvey Barnes for Leicester. På stillingen 1-1 fikk Rashford enda en stor mulighet.

Denne gang kom han alene med Kasper Schmeichel, men dansken i Leicester-målet ble stående så lenge han klarte. Dermed ble United-spissen usikker og da han hamret til var Schmeichel raskt ute med armen og stoppet skuddet.

– Nede i hjørnet til høyre for Schmeichel er der du tenker at han bør sette den. Han er nære, det er knallhardt. Men han har armen der ute allerede, så han har ikke noen problemer med å redde den. Det krever mer presisjon. Litt lengre ute, litt lavere nede, så går den inn, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Men det er jo i keeperhøyde. Enten bør du skyte opp, eller få den helt nede. Jeg tenker det er bedre å gå for en plassering der enn å fyre. Det ser ut som om han bare fyrer for kraft, sier Gulbrandsen.

Vardy gjorde det Rashford ikke klarte

Manchester United klarte å kjempe seg tilbake til ledelsen. Bruno Fernandes ble vakkert spilt gjennom av Edinson Cavani og alene med Schmeichel var han nådeløs.

Rashfords to store bommet skulle vise seg å bli utslagsgivende. På Leicester spiller nemlig Jamie Vardy, og han har gjentatte ganger vist at han kun trenger én sjanse for å skape trøbbel.

Vardy hadde vært bortimot usynlig hele kampen, men i ekte Vardy-stil dukket han opp da det gjaldt som mest.

En strålende bevegelse i United-boksen sørget for at målmaskinen kom seg løs fra oppasseren sin. Skuddet var et sleivspark, men ballen gikk via Axel Tuanzebe og i mål.

– Det handler om tålmodighet i slike kamper. Man må være på plass når man får sjansen, sier Vardy etter kampen.

— Vardy er alltid en trussel. Han var forskjellen på et og tre poeng i dag, sier en fattet Ole Gunnar Solskjær etter kampen.