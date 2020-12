Flere brøt karantenen og dro på nachspiel

Smittetallene fortsetter å stige i Trondheim. Lørdag fortalte kommunens helsedirektør om at flere personer har brutt koronakarantenen for å dra på fest.

Som følge av en stadig forverret smittesituasjon ble det innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte i Trondheim 2. juledag. Der diskuterer kommunen å innføre nye lokale koronatiltak.

Helse- og velferdsdirektør, Helge Garåsen, innledet møtet med å fortelle om smittestatusen i kommunen.

OPPGITT: Trondheims helsedirektør Helge Garåsen innkalte til krisemøte om den forverrede smittesituasjonen de siste dagene. Foto: Ned Alley / Scanpix

– Smittesporerne opplever at personer unngår å ta telefonen når de ringer for å opplyse om karantene og isolasjon, sier Garåsen.

Videre fortalte han at en person har fått påvist smitte etter å ha vært på et nachspiel.

Ifølge Garåsen skulle flere av de andre deltakerne på festen ha vært i karantene.

– Vi sliter med å få opplyst hvem som var til stede på nachspielet, sier Garåsen.

Sliter med smittesporing

Til Adresseavisen forteller også Trondheim kommunes kommunikasjonssjef, Harry Tiller, at smittesporerne i Trondheim har støtt på problemer den siste tiden.

- Frem til nå har det vært slik at én person har registrert seg på vegne av flere ved restaurantbesøk. Det vi har sett da er at den som registrerer seg ikke varsler hele følget om at alle må i karantene, eller at personen ikke har vært villig til å oppgi navnet på hele følget, sier Tiller til avisen.

I likhet med Garåsen sier han at smittesporerne også har utfordringer med enkelte personer i festmiljøer.

Diskuterer tiltak

Formannskapet i Trondheim møtes for andre dag på rad. På fredag diskuterte politikerne i kommunen flere tiltak som kan bli innført.

Torsdag fortalte kommunedirektør Morten Wolden at tiltakene som da ble vurdert, var redusert skjenketid eller skjenkestopp, og å stramme inn rundt treningssentre, klatrehaller, lekeland og liknende steder.

Dette er de nye koronatiltakene som ble diskutert på møtet fredag, og som politikerne i Trondheim lørdag skal diskutere, og trolig vedta med umiddelbar virkning fra, lørdag ettermiddag:

Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke

På alle serveringssteder, både spisesteder og skjenkesteder, skal det være minst 2 meters avstand mellom alle bord

Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer

Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer

Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt

Gruppetrening er ikke tillatt

44 nye smittetilfeller

1. juledag ble det registrert 44 nye smittetilfeller i Trondheim, det opplyste kommunen i en pressemelding.

Samtidig ba kommunen om at alle som har deltatt på byens julemarked i perioden mellom 17.12-21-12 om å være oppmerksomme på egne symptomer, da de kan ha vært i kontakt med en smittet person.

Kommunen opplyser også om at 15 prosent av smittetilfellene har uavklart smittekilde, og skriver videre at dette sannsynligvis kan tilbakeføres til et festmiljø.