Solskjær avslører: Tok opp viktig punkt på møte før sesongen

Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Sju seire og to uavgjorte på de ni siste Premier League-kampene.

Det er fasit for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, som har klatret helt opp i ryggen på Liverpool når 2020 blir til 2021.

Kun to poeng skiller nå til ligalederen, og det for et lag som kun stod med sju poeng etter sine seks første kamper, lå på 15. plass i starten av november og på det tidspunktet allerede lå ni poeng bak samme Liverpool (da riktignok med en kamp mindre spilt).

– Hvis du begynner å konkludere etter ti serierunder, eller halvspilt, da er du ute å kjøre. For da tar det bort fokuset på det du faktisk får gjort noe med og de kampene som kommer, sier Petter Myhre i TV 2-studio etter tirsdagens svært intense Old Trafford-oppgjør.

Les også: Myhres kolleger avskrev Uniteds tittelsjanser forrige måned

Solskjær: – Vi lærer å vinne kamper på slutten

1-0-seieren over Wolves var Solskjærs Uniteds tredje seier på de siste fire hjemmekampene, og laget er nå i ferd med å begrave det som i starten var et hjemmebanespøkelse som så ut til å holde dem langt borte fra toppstriden i divisjonen.

– Jeg synes laget og gruppen bare blir bedre og bedre. Vi lærer å vinne kamper på slutten, vi er i bedre fysisk form og i bedre mental form. Vi står løpet ut. Jeg er kjempefornøyd med utviklingen til alle sammen, sa Solskjær selv til TV 2 etter kampslutt.

Der avslørte han også at laget hadde holdt et møte i sesonginnledningen, der det å vinne kamper mot slutten var ett av punktene som ble tatt opp.

Se hele intervjuet med Solskjær her:

Får skryt av TV 2-ekspert for fokuset

TV 2-ekspert og LSK-assistenttrener Myhre skryter av måten trenerkollegaen på andre siden av Nordsjøen har hevet de røde djevlene.

– Det er veldig bra. Resultatmessig kunne det knapt vært bedre, og så synes jeg at prestasjonene har variert littegrann. Det kunne fort endt uavgjort, og ingen hadde sagt noe på det, men det som er interessant her er at de har fått den reisen de har fått på grunn av at de har fokusert på det de faktisk har kunnet gjøre noe med, sier Myhre, og fortsetter:

FÅR SKRYT: Ole Gunnar Solskjær takker dommerne for kampen etter tirsdagens dramatiske sluttminutter. Foto: Michael Regan/AP

– Når du vinner kamper på slutten, så blir det en sannhet. Du gjør det nok ganger, så får du den selvtilliten og tror at du kan gjøre det. Og så begynner motstanderne å bli bekymret. På samme måte som at du ikke må fokusere og konkludere på tabellen, må du heller ikke konkludere når du har spilt et kvarter, halvtime eller omgang. For det er 90 minutter. Scoringen i det 93. minuttet er like viktig som den du scorer i det første minuttet.

I videoen øverst ser du også hva Myhre mener når han sier «Jeg håper alle topptrenere gjør det» om nettopp detaljene Solskjær vektlegger i sitt intervju etter kampslutt.