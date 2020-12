Arsenal slo tilbake: – Fotball fansen har bedt til høyere makter om

Se sammendrag øverst!

Arsenal-Chelsea 3-1

Boxing Day er en stor dag for fotball, og på Emirates i Nord-London var det også duket for storkamp.

Et hjemmelag i poengnød tok imot Chelsea, og lørdagens affære ble akkurat det hjemmefansen hadde drømt om.

For et Arsenal som sliter på nedre halvdel av Premier League-tabellen var nemlig gigantmøtet med bynaboene fra vest tydeligvis akkurat det som skulle til for å tenne dem.

Alexandre Lacazette, Granit Xhaka og Bukayo Saka scoret målene for Arsenal, og selv om Tammy Abraham reduserte mot slutten så endte det 3-1 til hjemmelaget. Dermed tok Arsenal et langt steg bort fra bunnstriden.

– Det er en virkelig stor seier for oss. Vi har vært veldig skuffet og frustrerte over resultatene vi har hatt. Ikke så mye over prestasjonene. Spillerne har lidd. Våre supportere har lidd. Men det blir ikke bedre enn dette. Boxing Day, London-derby på Emirates og seier på denne måten. Forhåpentligvis er det et vendepunkt, sier Mikel Arteta etter kampslutt.

For Chelseas del ble det imidlertid det tredje tapet på de fire siste i Premier League, og det som for få uker siden så ut til å være en av de største tittelkandidatene har fremdeles seks poeng opp til - og nå også en kamp mer spilt enn - ledende Liverpool.

Overraskende laguttak fra Arsenal

Arsenal-manager Arteta måtte klare seg uten både Willian, David Luiz og Gabriel på grunn av sykdom, og i tillegg var kaptein Pierre-Emerick Aubameyang ikke klar for å starte kampen.

Nicolas Pepé var også benket, så i angrepsleddet fikk ungguttene Emile Smith Rowe og Gabriel Martinelli tillit fra start for vertene. Det ble også en første Premier League-start for sesongen for Pablo Marí i forsvarsleddet.

Før kampstart var det kun tre poeng ned til nedrykksplass for Arsenal, og dersom en tok for seg en tabell kun basert på de ti foregående kampene var de røde fra Nord-London nest sist.

– Det er veldig mørkt. Det er skrekkelig lesing. Hvis de neste ti ser ut som dette, har Arteta mistet jobben. Han kjemper for jobben sin, og han gjør det med et ganske reservepreget lag i dag, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland.

De nye ungguttene skulle imidlertid vise seg frem fra start for vertene, og både Martinelli (30 sekunder) og Smith Rowe (25 minutter) kunne fort sendt Artetas mannskap foran.

Dessverre for Arteta klarte dog verken 19-åringen fra Brasil eller 20-åringen fra London å stokke beina helt riktig i de avgjørende øyeblikkene i starten, men i et positivt Gunners-lag var det ingen tvil om at gode ting var på gang.

I ledelsen fra straffemerket

Like etter halvtimen var spilt skulle de også få lønn for strevet. En ivrig og god Kieran Tierney klarte å ta seg forbi Reece James langs venstresiden, og den skotske landslagsspilleren gikk i bakken like innenfor 16-meteren.

– Vi ser hvordan Reece James er på ankelen til skotten. Det er ingenting å si på det. Vi ser at det er berøring. Så er spørsmålet når og hvor og hvordan. Det er ikke store berøringen som skal til når Reece James kommer løpende inn bak Tierney. Det er helt umulig å konkludere med de bildene der, sa kommentator Peder Mørtvedt da VAR-rommet tok for seg situasjonen.

Dommer Michael Oliver ble imidlertid rådet til å stå på sin opprinnelige vurdering om straffespark, og dermed fikk Alexandre Lacazette muligheten fra ellevemeteren.

Der var franskmannen iskald, og 1-0 var et faktum på Emirates.

Da situasjonen ble tatt opp i pausen, kom Brede Hangeland med et aldri så lite hjertesukk overfor utviklingen av fotballen.

– Det er svakt av Reece James. Men er det egentlig straffe, eller starter fallet tidligere? Jeg synes vi ser en trend i fotballen at hvis du starter fallet, og så er det kontakt, så blir det straffe. Det var det ikke før i tiden. Men det er en ny tid, og nå er det tydeligvis straffe. Må han falle? Det må han ikke, sa den tidligere landslags- og Premier League-bautaen.

– Jeg kjente kontakt og gikk ned, men jeg har ikke sett det i reprise, sa Tierney selv om situasjonen etter kampslutt.

Xhaka-druser på frispark: – Ellevilt mål

Lenge så straffemålet også ut til å bli omgangens eneste scoring, men like før pause skulle nok en dødball fra en iskald labb bli grobunn for jubel for dem med hjertet i Arsenal-leiren. Granit Xhaka, som har sonet karantene grunnet sitt hodeløse røde kort for to uker tilbake, var nemlig tilbake i laget.

Da sveitseren fikk sjansen fra rundt 25 meter lot han seg ikke be to ganger, og klinket 2-0 over muren med en strålende variant som føk inn bak en utspilt Edouard Mendy i Chelsea-buret.

– For en druser. Han er tilbake i laget med et smell. De sliter kanskje i åpent spill, men på dødball? For noen føtter. Det der er et ellevilt mål, utbrøt Mørtvedt.

– Den perfekte medisinen

Dermed lyktes Arsenal der Chelsea tidligere i omgangen kun hadde kommet nære ved et frispark. Mason Mounts variant halvtimen tidligere i oppgjøret gikk nemlig i stolpen og ut, og ble også det nærmeste Chelsea kom i hele omgangen.

Xhakas mål betød imidlertid at Arsenal for første gang siden 4. oktober hadde scoret to mål i en og samme Premier League-kamp, og dermed kunne Arteta og co. gå i garderoben med 2-0-ledelse mot det som av mange har vært regnet for å være en tittel-outsider fra den blå delen av Vest-London.

– Det er den perfekte medisin på Boxing Day for spillerne, manageren, klubben og fansen. Det er dette de trenger, oppsummerte TV 2-anker Jan-Henrik Børslid i pausestudio.

3-0 etter pause: – Fotball som Arsenal-fansen har bedt til høyere makter om

Ti minutter ut i 2. omgang satt kampens tredje for hjemmelaget. Et flott angrep fikk til slutt frispilt Bukayo Saka nede langs høyresiden, og med det som så ut til å skulle være et innlegg chippet 19-åringen inn 3-0-målet bak en nok en gang utspilt Mendy.

– Det er en scoring man nesten ikke har sett maken til. Det er Arsenal-fotball fra øverste hylle fra ballen trilles ut fra Bernd Leno til den ligger i mål via krysstanga fra Saka. Det er fotball som Arsenal-fansen har bedt til høyere makter om. Han vipper den rett og slett i krysset. Det er en helt vill scoring, sa kommentator Mørtvedt, som riktignok etter hvert som reprisene rullet også tok forbehold om at unggutten muligens hadde forsøkt å legge inn.

Arsenal hadde virkelig slått tilbake, og vertene var også nære ved å score oppgjørets fjerde mål.

Enorme Arsenal-sjanser, så slo Chelsea tilbake

Åtte minutter før slutt kunne først Lacazette lagt på til firemålsledelse, da han snappet en pasning fra keeper Mendy og befant seg alene foran keeperen. Det curlede forsøket mot lengste hjørnet ble imidertid slått til hjørnespark.

På corneren var det kun millimeter som hindret Mohamed Elneny, da egypterens forsøk fra distanse gikk i tverrligger og ut. Nedfallsfrukt havnet hos Rob Holding, men også han ble hindret av en god Mendy.

I stedet kom oppgjørets fjerde scoring i motsatt ende, da Callum Hudson-Odois lekre innlegg fant Tammy Abraham. Chelsea-spissen vinklet kroppen perfekt og brystet ballen i tomt mål, og etter at VAR-rommet hadde behandlet det som opprinnelig ble avvinket for offside var 1-3 et faktum.

Chelsea-straffe like før det 90. minutt

To minutter før slutt kunne det blitt enda mer spennende, da Thiago Silva steg til værs og fikk avsluttet fra god posisjon. Dessverre for gjestene hadde ikke brasilianeren helt optimale styringsforhold, og headingen gikk godt til side for Leno og Arsenal-målet.

Spenningen skulle imidlertid så absolutt komme, da Mason Mount gikk i bakken i straffefeltet sekunder før klokken bikket 90 minutter. Med Chelsea-scoring der, ville overtiden trolig blitt uutholdelig for mange av dem med hjertet i rødt, men i stedet skulle Bernd Leno roe de arsenalske nervene.

Tyskeren gikk nemlig seirende ut av duellen med Jorginho, hvis spede straffespark aldri klarte å true sisteskansen. Dermed kom aldri redusering nummer to, Chelsea-midtbanespilleren har nå misset med sine tre siste straffespark, og Arsenal kunne ri stormen av gjennom samtlige av de fem tillagte minuttene.

Dermed var det en fornøyd Arteta som møtte i pressesonen etter kampslutt.

– Jeg vet at laget kan spille på dette nivået. Det handler om å være stabile. Vi vet hvor gode Chelsea er, men vi var det beste laget gjennom store deler av kampen og derfor vinner vi. Man må se på alt som har gått mot oss. Vi har spilt mange ganger med ti mann, skader, covid, vi har vært uheldige i mange kamper. Vi har begynt å tenke «wow, hva trenger vi å gjøre for å vinne en fotballkamp?». Da vi fikk straffe imot, tenkte jeg «Dette er ikke mulig.» Men lettelse er nok ordet, sa spanjolen.

Tierney: – Vi trengte å gi fansen noe å være glade for

Seieren var Arsenals første i Premier League siden 1. november.

– For en moralsk boost det er for det Arsenal-laget som har vært så presset, sa Hangeland etter kampslutt.

Og det synspunktet deles nok fra vertenes garderobe på Emirates lørdag kveld.

– Det er en start, vi trengte det i dag. Vi trengte å gi fansen noe å være glade for. Vi har hatt noen dårlige resultater denne sesongen, så dette er en god start, sier Kieran Tierney til Sky Sports etter kampslutt, og fortsetter:

– Vi startet bra i dag, vi startet ikke etter vi kom under 0-1, vi startet med å spille. Det er alltid vanskelig når man kommer under 0-1. Vi startet godt, det har vært det vi snakket om på trening de siste ukene, og i dag gjorde vi det.