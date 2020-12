Stjernetreff og målsnik stanset Solskjærs rekke

Se sammendrag øverst!

Leicester-Manchester United 2-2

Ti strake borteseire i ligaen og muligheten for å tangere Premier League-rekorden.

Det var utgangspunktet for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i den tøffe bortekampen mot Leicester på King Power Stadium 2. juledag.

I det som ble en fartsfylt affære mellom toeren og treeren i Premier League, ble det imidlertid en stans på den solide rekken.

Marcus Rashford satte inn 1-0 halvveis i 1. omgang, men Harvey Barnes utlignet for hjemmelaget med en suser. Da Bruno Fernandes satte inn 2-1 snaue kvarteret før slutt trodde mange at det ville være nok til å forlenge rekken, men målsniken Jamie Vardy dunket inn 2-2 via Axel Tuanzebe med fem minutter igjen på klokken.

Det ble også oppgjørets siste mål, og dermed misset de to lagene også muligheten til å knappe forspranget serieleder Liverpool har på dem begge.

— Jeg synes vi har bevist at vi har blitt bedre som et lag. Vi er skuffet over å ikke vinne mot Leicester, et sted som er en veldig vanskelig plass å komme til, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampslutt.

Fernandes til TV 2: – Selvsagt ikke fornøyd

Bruno Fernandes er en skuffet mann når han møter TV 2.

– Vi er selvsagt ikke fornøyde. Vi ønsker å vinne alle kamper. Vi slipper inn et uheldig mål like før slutt.

– Føler du at dere taper poengene offensivt eller defensivt?

— Begge deler. Om man slipper inn og ikke scorer mer enn dem så blir det slik. Vi skaper sjanser vi bør score på og vi kan forsvare oss bedre, sier portugiseren.

Pangåpning, men uten resultat

– Det var to lag som begge gikk for å ta tre poeng. Det var en herlig forestilling, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb etter kampslutt.

Og i det som var en fartsfylt åpning på oppgjøret, kunne begge lag tatt ledelsen tidlig. Bruno Fernandes foret Marcus Rashford med et vakkert innlegg allerede 1.10 ut i kampen, men sistnevnte headet over fra helt fri posisjon i feltet.

– Den skal du sette, Marcus Rashford. Det er en gedigen mulighet, sa Nils Johan Semb.

– De har gått fra slow starters til å fyre på alle sylinderne fra start, sa Øyvind Alsaker.

Det var tydelig at begge lag ønsket å score det første målet, og kun minuttet etter var Jamie Vardy på ferde i motsatt boks. Hans lange tå ble imidlertid kun et forsøk som gikk like over.

De Gea reddet av lagkameratene etter kjempeblemme

Allerede før ti minutter var spilt var det så nære ved at David de Gea kopierte Dean Hendersons tabbe fra åpningsminuttene mot Sheffield United, men etter å ha forært Marc Albrighton ballen i egen boks, ble han reddet av oppofrende forsvarere.

– Vi har snakket om konkurransen på spissplass. Det er en reell konkurranse også på keeperplassen. Henderson er en ambisiøs ung herre, og de Gea må hente fram sitt absolutt beste. Akkurat nå er det han som nyter størst tillit hos Solskjær, oppsummerte Alsaker.

Iskald Rashford etter lang Fernandes-tå

I stedet var det på motsatt side av banen den første ballen skulle sitt i nettet, da Marcus Rashford var iskald og trillet 1-0 i nettet til side for Kasper Schmeichel halvveis i omgangen.

Kombinasjonsspill langs vertenes 16-meter etter et innkast og en noe upresis ball fra Daniel James førte til at Bruno Fernandes måtte strekke seg for å få til et touch. Heldigvis for gjestene var det touchet perfekt, og ble til nok en målgivende pasning for portugiseren. Det var Fernandes' 13. målgivende, og 30. målpoeng, i det som er hans 28. kamp for klubben.

– Alle skjønner innflytelsen han har hatt på Manchester United. Selv når han er fullstendig i ubalanse, så varter han opp med en boksåpner-pasning av de sjeldne, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Det var første gang denne sesongen - i det som har vært en sterk Manchester United-høst på fremmed gress - at Solskjærs disipler hadde tatt ledelsen først i Premier League.

Barnes utlignet med suser

Men ledelsen skulle ikke vare lenge, for under ti minutter senere var det 1-1 på King Power Stadium. Bruno Fernandes brukte denne gang litt lang tid med ballen og ble brutt av Wilfried Ndidi og James Maddison. Sistnevnte fant deretter Harvey Barnes, og kun sekunder senere var utligningen et faktum etter et real stjernetreff.

– Oi, oi, oi. Harves Barnes kvitterer med en suser. Fernandes mister ballen, litt umotivert, sa Øyvind Alsaker.

– Wow, for en scoring. Rett, strak vrist. Han bare feier den inn, nesten i nettveggen. De Gea i full strekk er bare noen centimeter unna, men det er for hardt. En herlig skuddteknikk, kvitterte Nils Johan Semb.

Dermed gikk lagene til pause på 1-1 på King Power Stadium, i det som var en fartsfylt og innholdsrik omgang mellom to virkelig topplag i Premier League.

Drøyt fem minutter ut i 2. omgang kom Solskjærs første bytte for ettermiddagen, da Paul Pogba entret gresset til fordel for Daniel James.

Enorm Rashford-sjanse - enorm redning

Da begynte også de røde å skape flere sjanser igjen. Den neste store kom da timen var spilt, og det var kun strålende keeperspill som hindret Rashford fra å bli tomålsscorer. Scott McTominay og Fred var god i sitt press-spill og vant ballen sentralt, før sistnevnte foret Rashford alene i bakrommet.

Alene med Leicester-keeper Schmeichel klinket United-spissen til, men den skandinaviske delen av duellen gikk seirende ut med en strålende variant.

– Han får ut høyrehånda der, Schmeichel. Enorm mulighet for Manchester United, kommenterte Alsaker.

– Han står og står, er i balanse, det er glitrende keeperspill. Det er knallhardt fra Rashford, men ikke langt nok unna kroppen til Schmeichel, sa Semb.

Marginal offside-annullering

Minuttet etter var det kun marginer på offsidegrensen som gjorde at ikke de røde tok ledelsen. Denne gangen var det Martial som var alene med Schmeichel, og franskmannen rullet ballen inn til side for hjemmelagets keeper.

Det var tydelig at Schmeichel var sikker på at scoringen ville bli tatt for offside i etterkant, men reprisene viste at marginen hadde vært mindre enn hva dansken trolig var klar over.

Cavani kom inn, så foret han Fernandes' 2-1-scoring

Oppgjøret roet seg noe, men kvarteret før slutt tok Solskjær nok et grep fra sidelinjen. Edinson Cavani kom inn i stedet for Anthony Martial, i jakten på et seiersmål.

Og kun tre minutter senere spilte Cavani tilrettelegger-rollen da Fernandes sendte de røde djevlene i ledelsen på ny.

Uruguayanerens stikker var perfekt, og alene med Schmeichel satte Fernandes 2-1 med sitt tiende ligamål for sesongen.

– Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes! Han er i målprotokollen, han er involvert hver eneste gang Manchester United gjør mål, utbrøt Alsaker.

Vardy gjorde det igjen mot storlag

Scoringen skulle imidlertid ikke bli matchvinner-målet. I Leicester-leiren hadde nemlig Ayoze Perez også kommet fra benken, og drøyt fem minutter før slutt leverte han et knallhardt innlegg som Jamie Vardy ekspederte i nettet via en Axel Tuanzebe som forsøkte å stanse det hele.

– Han scorer nok en gang i en storkamp. Han er ustoppelig i disse matchene, sa Alsaker idet ballen gikk i nettet.

Etter kampslutt bekreftet Premier League via Twitter at scoringen vil bli stående som et selvmål fra Tuanzebe, så dermed blir Vardy stående på 39 scoringer mot de såkalte «topp seks-lagene» i Premier League.

– For en mann, for en spiller, for en målscorer, sa Semb.

Scoringen ble oppgjørets siste, og dermed klarte ingen av lagene å ta inn de poengene de hadde trengt for virkelig å sette press på Liverpool gjennom julen.

— Jeg tror ikke jeg får det målet, den hadde trolig gått utenfor, sa Vardy selv da han ble intervjuet etter kampslutt.

Storscoreren var imidlertid klar på at laget hadde gjort en god kamp.

— Det handler om tålmodighet i slike kamper. Man må være på plass når man får sjansen. Vi var litt skuffet med å ligge under til pause, vi synes målet deres var litt heldig. Det er en av tingene som er viktig i fotball, hvordan man reagerer på slikt. I dag reagerer vi perfekt, sa Vardy.

Leicester-målscorer: – Et rart år

Treer United er nå fire poeng bak ligalederen, med like mange kamper spilt, mens toer Leicester har tre poeng opp og en kamp mer spilt enn Premier League-lederen.

— Vi var nødt til å være tålmodige i dag. Vi måtte passe oss defensivt, siden de kontrer sterkt. Vi var tålmodige og tok vare på de store mulighetene vi fikk, sier Harvey Barnes etter kampslutt, og fortsetter:

— Det har vært et rart år. Vi har tatt poeng mot topplagene og dem rundt oss. Vi har slitt mot lagene på nedre halvdel, så det er noe vi jobber med.

PS! Premier League-rekorden for antall borteseire på rad (11) tilhører Chelsea og Manchester City, satt i henholdsvis 08/09- og 17/18-sesongen.

