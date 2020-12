NFL-stjerne tangerte 91 år gammel rekord

Alvin Kamara fikk en svært god jul. New Orleans Saints-spilleren løp inn hele seks touchdown og kopierte NFL-rekorden fra 1929.

Bragden kom i 52-33-seieren over Minnesota Vikings 1. juledag. Kamara ble svært sentral ved å løpe i mål 36 av poengene. Hver touchdown gir seks poeng.

Det er unikt i amerikansk fotball. Kun tre ganger tidligere har det skjedd i NFL-historien. Rekorden ble satt av Ernie Never for Chicago Cardinals i 1929, og inntil fredag hadde det senest skjedd for 55 år siden.

Flesteparten av Kamaras touchdownløp var korte sprinter da New Orleans Saints var nær målområdet, men i et tilfelle måtte 25-åringen spurte 37 meter.

