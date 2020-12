– Jeg innså at det ikke funket så bra

Etter at Liverpool-stjerne Mohamed Salah i intervju med spanske AS uttalte at hans fremtid «ligger i klubbens hender», har ryktene om dårlig stemning og en mulig overgang skutt fart.

I sitt intervju med AS fortalte Salah blant annet at han var skuffet over å ikke få bære kapteinsbindet i Champions League-kampen mot Midtjylland, tidligere denne måneden. I fraværet av hele kapteinsteamet, bestående av Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk og Georginio Wijnaldum, fikk den lokale superstjernen Trent Alexander-Arnold bære kapteinsbindet for første gang.

Nå innrømmer Liverpool-manager Jürgen Klopp at han likevel kunne løst situasjonen annerledes, men han holder fremdeles fast avgjørelsen om å ikke gjøre Salah til kaptein.

– Hvis alle de fire kapteinene ikke kan spille, går kapteinsbindet normalt til han som har vært i klubben lengst. Og slik jeg så det, var det Trent, forteller Klopp til The Guardian.

– Så fortalte noen meg at basert på de kriteriene så skulle det vært Divock Origi. Så det var min feil, innrømmer Klopp.

Videre forteller suksess-manageren at han har undervurdert hvor viktig kapteinsbindet er for spillerne.

– Jeg var kaptein lenge i min karriere, og jeg tenkte alltid «for en jobb dette er», fordi det er få goder og mye arbeid. Jeg følte ikke på, eller føler ikke på, viktigheten av å være kaptein. Før kampen innså jeg ikke hvor viktig det kan være for spillere, sier Klopp.

– Jeg snakket med Mo om det etterpå. Så innså jeg at det funket så bra, så jeg avklarte det. Han gav åpenbart intervjuet. Det er ikke et problem for meg. Han er åpenbart skuffet. Jeg gjorde det ikke med vilje, og hvis jeg gjorde en feil så var det å ikke gjøre Divock Origi til kaptein den dagen.

Salah nektet i sitt intervju å utelukke en overgang til Barcelona eller Real Madrid, men Klopp forsikrer om at egypteren «er i godt humør, har godt momentum og er i god form».