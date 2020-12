Advarer mot å senke guarden: – Pandemien er ikke over

Norge vil begynne vaksinasjonsprogrammet i morgen, men helsetoppene advarer nå kraftig mot å tro at kampen er vunnet.

Lørdag morgen, like etter klokken 9, kom en av nyhetene vi har ventet på siden Norge stengte i mars: Den første dosen med vaksiner har ankommet Norge.

Ullevål sykehus mottok 9750 doser av vaksinen som har fått navnet BNT162b2, og som er utviklet av legemiddelselskapene Pfizer og BioNtech.

Den nærmeste tiden vil det etter planen komme titusenvis av vaksiner ukentlig, og fra i morgen vil helsesektoren iverksette vaksinasjonsprogrammet. Først i køen står syv hardt rammede kommuner på Østlandet.

Den aller første vil bli satt på et sykehjem i Oslo søndag.

Vaksinen blir satt i to doser med tre ukers mellomrom.

– Ikke over

Iverksettingen av vaksineprogrammet er et viktig steg på veien for å komme tilbake til en normal hverdag.

Men selv om mange nordmenn nå kan glede seg over at vi ser lys i enden av tunellen, advarer direktør i FHI Camilla Stoltenberg mot å senke skuldrene.

– Pandemien er ikke over, og vi kan ikke slippe ned guarden. Ikke litt en gang, sier Stoltenberg.

Smittesituasjonen i Norge er fremdeles ustabil. I kommuner som Trondheim, Sarpsborg, Fredrikstad, og ikke minst Oslo, er smitten vanskelig å kontrollere.

Samtidig forventer helsemyndighetene at smitten vil stige i landet under julefeiringen. På toppen av dette har den muterte varianten av koronaviruset, som først ble påvist i England, spredd seg til flere land i Europa.

Selv om mange nå kanskje ser for seg at myndighetene kun vil lette på smitteverntiltakene, utelukker ikke Stoltenberg at de tvert imot kan måtte stramme inn.

– Samlet gjør situasjonen at det kan bli behov for ytterligere tiltak. Det vil ta tid før vaksinen gjør at vi kan lette på smittevernet, sier hun.

– Fortsatt høye smittetall

På Ullevål sykehus har de landets fremste fagmiljø på hvordan man håndterer smitteutbrudd. Det er årsaken til at de lørdag mottok de første vaksinedosene.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Cathrine M. Lofshus i helse Sør-Øst. Foto: Terje Pedersen

På det meste, i tidlig april, hadde sykehuset 66 pasienter innlagt med Covid-19. Nå er 18 pasienter innlagt, men trenden har vært svakt stigende den siste tiden, og sykehuset frykter at befolkningen skal tro vi nå kan slippe oss løs fordi vaksinen har ankommet.

– Vi frykter det. Det gjelder å balansere budskapet. Vi er veldig glad for at vi har vaksiner i Norge, men vi er også veldig opptatt av at vi har ganske høyt smittetall enkelte steder i landet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, til TV 2.

Hun opplyser at de ser en økende trend ved flere sykehus. Nå ber hun alle fortsette å følge smittevernsrådene.