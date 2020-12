Vaksinen er i Norge

Saken oppdateres

Den første leveringen består av 9750 doser av vaksinen utviklet av Pfizer og BioNtech. Vaksinen har navnet BNT162b2.

– Dette har vi ventet på siden første dag, men jeg hadde aldri trodd at det skulle skje så raskt, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, til TV 2 lørdag morgen.

Hun beskriver den rekordraske utviklingen av en vaksine som en medisinvitenskapelig bragd.

Den første vaksinen vil sette på et sykehjem i Oslo, opplyser Stoltenberg.

De neste dagene vil vaksinene rulles ut til syv kommuner på Østlandet som står høyest på helsemyndighetenes prioriteringsliste. Først i køen står:

Ringsaker

Hamar

Stange

Sarpsborg

Fredrikstad

Hvaler

Oslo

Oslo kommune vil begynne vaksinering på sykehjem mandag den 28. desember. Vaksinen består av to doser som man tar med tre ukers mellomrom.

Pfizer-vaksinen fikk grønt lys fra EUs legemiddeltilsyn EMA mandag og er dermed også godkjent for bruk i Norge. De første leveransene ble sendt ut fra fabrikken i Belgia onsdag.

Vaksinen er testet på over 100.000 mennesker under godkjennelsesprosessen, og man vet allerede mye om for eksempel bivirkninger.

Likevel er det fremdeles noe som er uklart ved vaksinen, blant annet hvor lenge vaksinen vil beskytte mot Covid-19, og om man kan spre smitte etter at man er vaksinert.

Totalt skal i underkant av 35.000 doser komme til Norge før nyttår. Deretter vil det bli en ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser.