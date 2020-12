Fire skadd i skyting i Berlin

Hendelsen skjedde nær hovedkontorene til Det sosialdemokratiske partiet (SPD) i bydelen Kreuzberg.

Politiet vet ikke hvem som sto bak skytingen, og gjerningspersonene flyktet fra området.

Tre av de sårede ble funnet i en innkjørsel. En fjerde ble hentet ut av en kanal.

Ifølge en talsperson for politiet er det foreløpig ingen tegn til at skytingen var politisk motivert. Hun understreker at situasjonen er uavklart, melder Deutsche Welle.

De skadde får behandling på sykehus.

