Stansen i direkteflyginger fra Storbritannia videreføres

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Årsaken er for å hindre mer spredning av den nye koronavirusvarianten som har blitt oppdaget i landet.

Flystansen kan bli videreført til over nyttår.

– Det er fortsatt nødvendig å opprettholde tiltak slik at vi vinner tid til å skaffe mer kunnskap om viruset og forhindre mulig spredning i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

KAN MISTE KONTROLL: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier de ikke har kapasitet til å teste alle som kommer fra Storbritannia. Foto: Stian Lysberg Solum

Ikke nok testkapasitet

Stansen skjedde etter at en ny koronavirusvariant har spredt seg i London og Sørøst-England den siste tiden. Mutasjonen anslås å være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten.

– Slik situasjonen er nå, har vi ikke kapasitet til å teste alle reisende som kommer fra Storbritannia på grensen. Det vil kunne føre til manglende kontroll på smittespredning av den nye, betydelige mer smittsomme varianten av viruset, sier Høie.

Høie fremhever at rutiner og kapasitet for å sikre testing av alle som normalt kommer med fly fra Storbritannia er under arbeid, men de er ennå ikke etablert eller sikret i tilstrekkelig grad.

To nye mutasjoner

Den siste tiden har Storbritannia opplevd en voldsom økning i antall smittede i landet. Den nye muterte virusvarianten ble først oppdaget i forrige uke. Under en pressekonferanse sa statsminister Boris Johnson at den nye varianten ikke er farligere.

– Jeg ble informert om at den nye varianten er en av grunnene til økningen i antall smittetilfeller. Den er ikke farligere, men den sprer seg hyppigere.

Kun noen dager etter Johnson uttalte seg om det nye muterte viruset, fortalte helseminister Matt Hancock at det var gjort funn av nok en ny virusvariant.

– Det er bekreftet to tilfeller av enda et nytt og mer smittsomt koronavirus i Storbritannia. Det er sporet tilbake til Sør-Afrika, sa helseministeren.

han uttrykte bekymring knyttet til den nye varianten, særlig fordi viruset ser ut til å ha mutert enda mer enn det som ble oppdaget kun noen dager før.

Muligens over nyttår

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere om stansen skal videreføres. Vurderingen blir lagt til grunn for regjeringens beslutning.

Høie viser til at Helsedirektoratet i sin anbefaling påpeker at rutiner og kapasitet for å sikre testing av alle som normalt kommer med fly fra Storbritannia er under arbeid, men er ennå ikke sikret eller etablert i tilstrekkelig grad.

Da forbudet ble forlenget lille julaften, hadde direktoratet anbefalt at flystansen burde videreføres til 2. januar. Regjeringen gjentok 1. juledag at en forlengelse over nyttår kan bli en realitet.

3. juledag skulle opprinnelig fire fly fra Storbritannia ankomme Gardermoen. London-flyet til British Airways var innstilt før forlengelsen ble kjent.

Mandag denne uken innførte regjeringen et 48 timers forbud mot å fly passasjerer fra Storbritannia til Norge. Forbudet ble senere forlenget til 2. juledag og forlenges ytterligere til 29. desember.

(©NTB/TV 2)