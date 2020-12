I fjor ble Halvor (24) dårlig av å se på hoppuka. Nå er han storfavoritt

Halvor Egner Granerud var langt nede og skjønte ikke hvorfor han gjorde det så dårlig. Så stilte han spørsmålet han var redd for å stille til sjefen.

– Basert på sesonginnledningen, så føler jeg at jeg kan si at jeg er blitt ganske teknisk stabil, sier hoppkometen i TV 2s vinterpodkast med et glimt i øyet.

For Granerud vet at det er en underdrivelse. Nå står han med fem strake seirer i verdenscupen, og er storfavoritt til å vinne den tysk-østerrikske hoppuka.

Kontrasten er enorm fra i fjor. Da var han ikke engang med. Lagkompisen Marius Lindvik var det norske håpet og kjempet om seieren.

Marius Lindvik etter hoppuka forrige sesong. Foto: Geir Olsen

– Det var mange bunnpunkter. Det tyngste mentalt var nok hoppuka, sier Granerud om fjorårssesongen.

– For det første så det veldig gøy ut å være der når Marius hoppet som han gjorde. Men det å se hopprenn på tv, er det verste jeg vet. Jeg blir dårlig, liksom. Da måtte jeg ta meg gåturer hvor jeg bare gikk uten mål og mening i opptil flere timer.

Alt gikk galt

Det hoppmessige bunnpunktet var under Raw Air.

Granerud hadde jobbet knallhardt hele vinteren. Han leitet etter svar. Men resultatene uteble.

– Det føltes som om alt som kunne gå galt gikk galt forrige sesong. Jeg følte selv at jeg hadde gjort nok til å fortjene å prøve meg i Lahti, en bakke jeg elsker og ennå har til gode å hoppe dårlige skihopp i. Så fikk jeg ikke det, og det ble en kjempeknekk.

Så ventet Raw Air.

– Da gikk nok luften litt ut av ballongen. Jeg dro til Holmenkollen og kvallet ikke, og så dro jeg til Lillehammer og kvallet ikke der heller. Det var det hoppmessige bunnpunktet, slår han fast.

En vanligvis blid Granerud ruslet forbi pressesonen. Denne gangen åpenbart langt nede.

– Da var jeg kjempeskuffet. Så langt nede har jeg nok ikke vært i hoppbakken.

Håpet om å redde sesongen var borte.

Da Granerud satte seg i bilen hjem til Trondheim, bestemte han seg for å legge sesongen bak seg.

Han ville ikke stille i flere renn – før koronaviruset satte en stopper for resten av konkurransene uansett.

– Da de skulle ta ut landslaget i vår, var jeg faktisk usikker på om jeg kom til å få se ditt ansikt. Hvor nær var du å bli vraket?

– Jeg antar jo at det var veldig nært. Jeg var definitivt ikke prestasjonsmessig kvalifisert. Men jeg tror nok at den iveren jeg viste i etterkant av sesongen spilte litt inn.

Overrasket sjefen

En rådvill, men sulten Granerud satte seg ned foran pc-en. Der skrev han en e-post til landslagssjef Alexander Stöckl og trenerteamet.

Han klarte ikke å forstå hvorfor han hadde vært «så dårlig».

– Kort fortalt stilte jeg et par spørsmål som jeg visste kom til å være vonde å få svaret på. Jeg stilte spørsmål om hva dere ser på som den viktigste årsaken til at jeg ikke er verdens beste skihopper.

– Da legger man hodet på blokken. Jeg var veldig nervøs da jeg trykket på send-knappen der. For det var jo skummelt. Jeg var veldig spent på å få høre svaret, minnes han.

Stöckl ble positivt overrasket over at Granerud tok såpass mye ansvar selv.

– Han spurte om hva vi mente burde være hans fokus gjennom sommeren for å ta neste steg. Vi brukte tid på det og prøvde å gi ham et detaljert svar. Det var han veldig fornøyd med, og vi jobbet med en grov skisse, forteller Stöckl til TV 2.

Alexander Stöckl. Foto: Stian Lysberg Solum

Tilbakemeldingen fra sjefene var klar: At han ikke var bevegelig nok, og at han ikke var teknisk stabil nok.

– Da hadde jeg en grunnskisse klar på hvor jeg måtte legge ned mest innsats. Jeg rettet retningen mot å bli mykere og bli mer teknisk stabil, sier Granerud.

Enstemmig avgjørelse

Om han selv var i tvil om han ville bli tatt ut på landslaget i vår, var saken annerledes for sjefene.

– Heldigvis ser vi ikke kun på resultatene, men potensialet i en utøver. Det var da en utøver vi visste om at hadde et høyt potensial. Da satset vi videre på ham. Det var en enstemmig avgjørelse, sier Stöckl.

– Er du overrasket over at han har tatt så store steg så raskt?

– Ja, det må man jo være når en utøver greier å vinne fem ganger på rad. Men på den andre siden er jeg ikke overrasket over det. Jo mer du jobber med Halvor, jo lettere er det å forstå hvorfor det er sånn.

PS! Du kan høre hele praten med Halvor Egner Granerud her.