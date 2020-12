– Han vil at PSG skal fortelle sannheten

Julaften meldte tyske Bild og flere andre utenlandske medier at Thomas Tuchel har fått sparken i PSG.

Guillem Balagué er ikke overrasket.

– Selv om han fornyet kontrakten i mai 2019, følte han seg aldri fornøyd i jobben. Han har innrømmet det selv i et intervju. Han sa at han først og fremst er trener, men at noen ganger føler han seg som en sportspolitiker i klubben, sier han.

Fotballkorespondenten påpeker at man hørte lignende ordlyder da Unai Emery var PSG-trener.

EKSPERT: Guillem Balagué har skrevet bok om en flere av fotballens største stjerner – deriblant PSG-aktuelle Mauricio Pochettino. Foto: Olof Andersson

– Dette er to managere som liker en bestemt stil, en kollektiv innsats og mange ting som du ikke kan gjøre i PSG. Du må behandle spillerne annerledes. Husk også at Neymar og Mbappé, og kanskje Dí María og Verratti, har direkte kontakt med styreformannen. Så de omgår manageren ofte. Det betyr at jobben din blir undergravet, forklarer Balagué, som også er tilknyttet TV 2 som La Liga-ekspert.

Kort tid etter meldingen om sparkingen kom meldingene om hvem som tar over. Blant andre The Guardian meldte at klubben er enig med Mauricio Pochettino, og at bare detaljer gjenstår.

Uenighet

Halvannet døgn senere er imidlertid ingenting offentliggjort. Verken sparkingen av Tuchel eller den angivelige ansettelsen av Pochettino.

Balagué, som har skrevet bok om sistnevnte, mener at det er like rundt hjørnet.

– De vil offentliggjøre begge deler samtidig. Sparkingen av Tuchel og ansettelsen av Pochettino. Grunnen til at de ikke har gjort det ennå, er at Tuchel vil at klubben skal fortelle sannheten: At han ble sparket. Mens klubben svarer ham at de kan si offentlig at det var en gjensidig enighet, hevder Balagué.

– Så med en gang de er enige, vil det bli kunngjort, fortsetter han.

I november i fjor fikk Pochettino sparken i Tottenham. Da hadde han ledet laget til Champions League-finale et halvt år i forveien, men måtte gå etter en rekke svake resultater i høstsesongen.

Derfor har han vært arbeidsledig

Siden er han blitt linket til flere toppjobber i Europa. Balagué forklarer hvorfor han har vært arbeidsledig så lenge.

– Han har ventet på en sjanse hos et lag som er ett eller to steg over det han hadde, sier fotballkorrespondenten.

– Det har han funnet i PSG. Han var invitert til å diskutere fremtiden med Barcelona, Madrid, Monaco, Benfica og mange andre. I enkelte tilfeller fikk han ikke konkrete tilbud, som Barcelona og Madrid, og i andre tilfeller var det ikke klubbene han ønsket seg. Newcastles nye eiere ville ha ham, men de kjøpte aldri Newcastle, fortsetter han.

Tuchels kontrakt med PSG går ut til sommeren. Balagué er ikke overrasket over timingen på det angivelige trenerskiftet.

Han mener at ingen av partene hadde et ønske om å fortsette samarbeidet etter sommeren.

– Nå er det ikke fotball før 6. januar. Gir du jobben til noen nå, får de en og en halv måned på deg til å bli kjent med laget og å spille den viktigste kampen i sesongen for dem, sier han, og sikter til Champions League-møtet med Barcelona i februar.