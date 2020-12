Rekordmye nedbør på Østlandet – og våtere skal det bli

Et stormsenter beveger seg fra Island mot Færøyene lørdag. Det gir den nordlige delen av landet opphold og pent vær inn i romjulen.

I Sør-Norge lar fremdeles den hvite julen vente på seg. Her må man heller belage seg på en våt romjul.

Værtjenesten Yr har nemlig sendt ut farevarsel for flom og jordskred på Sør- og Østlandet i løpet av de neste dagene.

Obs-varsel

På grunn av en fralandsvind som brer seg over landet, vil stort sett hele Norge oppleve vind i romjulen, men i forskjellige grader.

I Sør-Norge vil 2. juledag være preget av skyer og nedbør i form av både regn, sludd og snø.

Den sørlige delen av landet har hatt en mild desember. Inn i helgen vil imidlertid dette snu, og på Sør- og Østlandet vil det bli kjøligere.

Grunnet temperaturskiftet sier vakthavende Storm-meteorolog Roar Inge Hansen at man bør være obs på glatte veier.

– Det har vært kaldt 1. juledag. Bakken er kald, og når det blir mildere og regn, så kan det kanskje fryse på bakken. Det bør man være litt obs på.

Den kalde temperaturendringen kan også føre med seg snø enkelte steder i øst.

– Det blir kaldere opp mot Oslo-området. Da er det mulighet for snø og sludd. Det kan bli et hvitt nyttår i Oslo.

Fra 2. juledag og inn helgen sier meteorologen at det vil være et «normalt vestlandsvær» på Vestlandet, i form av både vind og nedbør.

I motsetning til Oslo-området vil temperaturstigningen skje raskt i løpet av natt til 2. juledag på Vestlandet. Hansen sier likevel at også indre deler av Vestlandet bør kjøre forsiktig.

Inn i neste uke vil temperaturene holde seg stabile.

I fjellet kan det blåse opp til sterk kuling. Ifølge prognosene kan man ikke utelukke at vinden vil komme opp i storm styrke med snøfokk på fjellet.

Mettet på nedbør

Inn i helgen er det Sør- og Østlandet som får den største tyngden av nedbøren som kommer. Et lavtrykk fra sør-øst blåser inn over landet, noe som gjør at nedbøren vil falle på østsiden av fjellet.

Hansen sier at det ikke er snakk om ekstreme nedbørsmengder, men at det vil komme en god del.

– Det har vært mye nedbør på Østlandet generelt. Bakken er mettet for nedbør, noe som vil gjøre at nedbøren som kommer de neste dagene vil renne vekk fra overflaten. Da kan fort elver bli større enn de normalt pleier å være, og det kan oppstå jordras, sier han.

Flere steder langs Sør- og Østlandet har allerede satt nye nedbørsrekord. Hansen sier at det er opp mot 600-700 millimeter registrert på de våteste stedene.

– Det er fryktelig mye for å være i de områdene.

Det er ventet på det meste opp mot 50-70 millimeter fra Sør-Rogaland til Agder, Telemark og Vestfold inn i helgen. Mandag vil det avta noe, men det er fremdeles ventet opp mot 30-40 millimeter i deler av Sør- og Østlandet.

Beste romjulsværet

Skal vi tro Hansen er det Midt- og Nord-Norge som stikker av med det beste romsjulsværet. Til tross for kuldegrader, vil det være mange plasser med bra vær.

– Selv om det er mørketid og minimalt med sol, er det Midt- og Nord-Norge som får det fineste været med tanke på skydekke, der vil det være lite skyer og blå himmel.

Søndag vil vinden eskalere flere steder i landet. I nord vil været være ganske ruskete med både vind og nedbør. Enkelte områder kan vinden komme opp i stormstyrke, ifølge prognosene. Over helgen ser det derimot ut til at vinden vil avta.

Det vil også skje et temperaturskifte, hvor gradestokken kan komme opp mot 0 grader i Midt- og Nord-Norge. I ytre strøk kan det bli røde temperaturer.