Utestengt i åtte år – nå kan han slippe unna på grunn av rasistiske meldinger

Lille julaften fikk den kinesiske stjernesvømmeren dopingutestengelsen erklært ugyldig av Sveits' føderale domstol, opplyser verdens antidopingbyrå (WADA).

Den kinesiske stjernesvømmeren hadde blitt dømt i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Årsaken til at han vant frem med anken, skal være at hans advokater stilte spørsmål ved nøytraliteten til en av CAS' paneldeltakere: Franco Frattini, tidligere utenriksminister i Italia.

Det skriver New York Times.

Advokatene hadde samlet flere Twitter-meldinger fra Frattini der han uttaler seg i svært sterke ordelag om dyremishandlingen i landet. I minst ett av innleggene bruker han et begrep som blir ansett for å være rasistisk, skriver den amerikanske storavisen.

Selv om Yang vant frem med anken, er det ikke sikkert at han vil bli å finne i flere store mesterskap.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har varslet i en uttalelse at de vil presentere saken på nytt, og at den vil bli behandlet av et annet panel i CAS. Inntil videre kan imidlertid kineseren konkurrere igjen.

Det var i februar i år at Yang fikk den nådeløse dommen fra CAS om åtte års utestengelse. Den baserte seg på en hendelse utenfor konkurranse i 2018, da Yang skulle bli testet utenfor konkurranse.

Sun og hans apparat, inkludert moren Ming Yang, var bekymret for om dopingkontrollørene hadde de rette identifikasjonspapirene. Da bestemte Sun Yang og en sikkerhetsvakt seg for å knuse en forseglet blodprøve med hammer, ifølge dommen.

Selv skal stjernesvømmeren ha nektet for dette, ifølge BBC.

Også tidligere har kinseren vært i dopingtrøbbel. I mai 2014 brukte han det forbudte stimuliet trimetazidine, noe han ble utestengt i tre måneder for.

Yang har OL-gull fra både London og Rio. I tillegg er han blitt verdensmester en rekke ganger.