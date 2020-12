Smitteutbrudd blant taxisjåfører bekymrer – innfører påbud om munnbind

Smittevernlegen er bekymret for koronarekord i Stavanger. Smitten sprer seg blant annet blant taxisjåfører, men taxisjef forstår ikke hvorfor.

Det er registrert 36 nye smittetilfeller i Stavanger det siste døgnet, noe som er mer enn noensinne i pandemien.

Smitten sprer seg blant annet blant taxisjåfører i oljehovedstaden.

Det har blitt påvist smitte blant flere taxisjåfører i forskjellige selskaper både i Stavanger og på Jæren.

For å sikre at ingen er syke uten selv å vite om det, ber smittevernoverlege Runar Johannessen passasjerer og sjåfører om å ha lav terskel for å teste seg.

- Vi ber alle som har tatt taxi 14.-24. desember om å være årvåkne når det gjelder symptomer og bestille test, også ved lett sykdom. Det samme gjelder taxisjåfører, sier Johannessen.

Stavanger Taxi har nå innført munnbindpåbud blant sjåførene. Foto: Stavanger Taxi

Munnbindpåbud

Daglig leder Svein Asbjørn Svimbil i Stavanger Taxi sier at de per torsdag hadde to smittede sjåfører.

– En del taxisjåfører i Stavanger-området har fått påvist smitte, blant annet to i vårt selskap. Men jeg forstår ikke helt hvorfor smitten sprer seg blant sjåførene, sier Svimbil til TV 2.

Taxisjefen sier at de har satt inn flere tiltak for å begrense smittespredning.

– I forgårs satte vi i gang tiltak med at sjåførene må bruke munnbind, samt at de må ha gratis munnbind tilgjengelig dersom kundene ønsker det. I tillegg må sjåførene vaske alle flater som kundene har tatt på, sier Svimbil.

Stavanger Taxi har sendt mail til alle sine sjåfører om smitteverntiltakene, samt informert i informasjonskanalen på taksametrene.

Nå i romjula pleier ekstra mange å ta taxi, men Svimbil frykter ikke økt smitte.

– Dersom sjåførene bruker munnbind og vasker over alle flater, samt holder seg hjemme om de føler seg syke, så håper jeg vi får smitten under kontroll, sier han.

Krisemøte

Stavanger kommune opplyser at på grunn av rekordsmitten blir det holdt et møte i beredskapsledelsen 1. juledag, og at det vil komme mer informasjon etter møtet.

Av de 36 nye smittetilfellene i Stavanger det siste døgnet, har 14 av dem ukjent smittevei. Tre av smittetilfellene knyttes til taxi-bransjen.

Lille julaften ble det registrert 16 smittetilfeller i Stavanger, mens det dagen før var sju.

Forrige uke ble det registrert 18 nye tilfeller, mens det så langt denne uken er registrert 66 smittetilfeller.

Smitten sprer seg i særlig to grupper, taxisjåfører og somaliere.

– Vi har hatt en kraftig økning de siste to dagene og sett at det har utviklet seg særlig i et somalisk miljø og familier. Nå jobber vi mest mot det, konsentrerer oss om å få ut informasjon og begrense utbruddet så godt som mulig, sier smittevernoverlegen.

Flere av de smittede har vært syke lenge, noe som gjør smittesporingen mer krevende. Johannessen venter flere smittetilfeller i dagene som kommer.

– Vi er bekymret over situasjonen. Enn så lenge er det snakk om smitteklynger. Om vi får kontroll vil avhenge av hvor lang tid det tar å få oversikt, sier Johannessen.

I nabokommunen Sandnes er det meldt om ti nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er det høyeste tallet siden det ble meldt om elleve 2. november.