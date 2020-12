Slåsskamp på bensinstasjon med saks og kniv – ansatt blør fra hodet

Klokken 08.07 fredag morgen fikk politiet melding om slåsskamp med våpen inne på Shell på Marienlyst i Oslo.

Da politiet kom til stedet hadde én person stukket fra stedet, mens den 18 år gamle mannlige ansatte på bensinstasjonen ble funnet med skader i hodet.

– Den ansatte blødde en del fra hodet. Det ble brukt både saks og kniv i slåsskampen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til TV 2.

Ikke lenge etter innhentet politiet den andre personen som deltok i slåsskampen. Også han hadde pådratt seg skader.

– Både den ansatte 18-åringen og den pågrepne mannen i 20-årene er fraktet til legevakt. Den ansatte har fått et stort kutt i hodet. Skadeomfanget er alvorlig, men ikke kritisk, sier Stokkli.

Operasjonsleder sier at det ser ut til at det er en relasjon mellom den de to som slåss.

– Vi etterforsker både mulighet for at det er en relasjon mellom dem, men også om det var snakk om et ran, sier Stokkli.

Politiet vet ikke noe om bakgrunnen for slåsskampen, da de ikke har avhørt partene ennå.

Klokken 09.25 opplyser politiet at begge mennene er siktet i saken. Begge to er pågrepet og kjørt arrest.

– Vi oppretter saker på kroppsskade og trusler.

Politiet har beslaglagt både saksen og kniven som ble brukt i slåsskampen.