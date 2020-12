Roligere førjulstid enn normalt – dette kan være årsaken

Julaften måtte brannvesenet i Oslo rykke ut til flere branner.

– Gjennom natta har vi hatt en god del oppdrag. 25 oppdrag som har vært håndtert fra 110-sentralen vår. Fire av dem har faktisk vært reelle branner, sier brigadesjef Håvard Bakken i Oslo brann- og redningsetat til TV 2.

Brigadesjef Håvard Bakken i OBRE. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Heldigvis ble ingen av brannene veldig store.

– Det er nok dramatisk nok for de som opplever dem, men det har ikke vært noen store branner i Oslo-området, sier han.

Roligere førjulstid

Brigadesjefen sier det har vært en relativt normal julaften med mye kjøring på kvelden, og en del alarmer som følge av nordmenns kokkelering.

– Det er nok noen ribber som har fått litt godt stekt svor rundt omkring, som har gjort at vi måtte rykke ut, sier han.

– Hvordan pleier trafikken å være for dere i jula sammenliknet med året ellers?

– Det er litt opp og ned hvordan det går. I år vil jeg nesten si at førjulstiden har vært litt roligere enn vanlig. Vi har diskutert det litt på jobb, og det skyldes nok først og fremst at det har vært litt mindre julebordsaktivitet, sier Bakken.

Han forteller at julebordene og etterdønningene av dem gjerne medfører en del arbeid for brannvesenet.

– Når vi oppsummerer når året er omme, tror jeg desember 2020 har vært litt roligere totalt sett enn tidligere år, sier han.

– Så korona har rett og slett gjort det til et annerledes år for dere også?

– Jeg har ikke tall for hele året her og nå. Det har nok vært jevnt med utrykninger, men akkurat i desember måned er det nok på grunn av disse julebordene som har uteblitt rundt om kring, som nok har generert litt mindre oppdrag, sier han.

Brannsikkerhet

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er desember den måneden i året med flest branner, men det er flere tiltak man kan ta for å hindre at høytidskosen går opp i røyk.

Brigadesjefen sier at det aller viktigste man kan gjøre, er å sørge for å ha godt med røykvarslere – og de bør helst være seriekoblet.

– Jeg for min del bor i et helt ordinært hus, men jeg har 12 røykvarslere i det huset, som er seriekoblet. Hvis én piper, piper også alle de andre, sier han.

Riktig plassering

Men det holder ikke å ha røykvarslere. Man må også vedlikeholde dem. Det er viktig å sjekke at batteriene virker. I tillegg er det lurt å støvsuge regelmessig for å hindre feilalarmer.

– Og så er det viktig at de plasseres riktig, så du ikke får masse unødige alarmer. Det blir jo «ulv, ulv»-effekt, og det ønsker vi heller ikke, sier han.

En detalj som å ha en røykvarsler på loftet kan for eksempel ha stor betydning.

– Hvis du har et loft som går mellom flere hus, er det veldig smart at du får et varsel om det skulle komme røyk fra naboen og over til din egen boenhet. Da får du et tidlig varsel. Det aller viktigste er å sørge for at liv og helse blir ivaretatt, men da får du også en sjanse til å oppdage brannen mens den fortsatt er liten, sier brigadesjefen.

Hvis uhellet er ute

I tillegg til røykvarslere, er det viktig å ha slukkemidler i boligen. Og dersom uhellet er ute, må du ta en vurdering på om du skal ta dem i bruk.

– Du må gjøre en vurdering om du kan gå inn og slukke, men du skal heller ikke utsette deg selv for for stor fare. Hvis du er i tvil, bør du heller gå ut og sørge for å ringe 110 og få hjelp av det lokale brannvesenet, sier Bakken.

Han sier det er vanskelig å gi et konkret svar på når man bør prøve å slukke selv og når det er best å holde seg unna.

– Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men det man skal være klar over, er at all brannrøyk er giftig og farlig. Hvis du blir eksponert for en del brannrøyk, bør du ikke gå inn og slukke, sier han, og legger til:

– Du må selv vurdere hva slags hjelpemidler du har til å slukke og hva slags kunnskaper du har om det, og er du i tvil, så kom deg ut av huset og sørg for varsling.