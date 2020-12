Dette betyr brexit for deg

Om en uke forlater Storbritannia EU. Dette vil brexit bety for deg som turist, arbeidsreisende og student.

Etter fire og et halvt år med brexit-kaos, kom endelig den historiske avtalen i boks julaften.

Brexitavalen som trer i kraft 1. januar 2021 vil naturlig nok få aller størst konsekvenser for briter, men avtalen vil også føre til endringer for andre.

For studenter betyr brexitavtalen at Storbritannia ikke lenger vil være en del av Erasmus-samarbeidet innenfor høyere utdanning.

Dette vil få konsekvenser både for britiske studenter, men også for studenter ellers i Europa.

Må søke visum

Fra nyttår får ikke britiske studenter lenger tilgang til Erasmus-samarbeidet, mens europeiske studenter må søke om visum og betale den høye studieavgiften.

Slutten på britisk Erasmus-deltakelse har møtt krass kritikk fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon.

KRISTISK: Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon er kritisk til at Storbritannia avslutter Erasmus-samarbeidet. Foto: Andy Buchanan /POOL /AFP

– Det å avslutte Storbritannias deltakelse i Erasmus, et program som har utvidet mulighetene og horisontene til så mange unge, er kulturvandalisme, tvitret hun.

Storbritannias statsminister Boris Johnson opplyste torsdag at istedenfor Erasmus-samarbeidet skal de lansere et eget internasjonalt studieprogram oppkalt etter matematikeren Alan Turing.

Detaljene for dette programmet vil bli lagt fram de neste dagene.

I 2017 dro 16.500 britiske studenter på utveksling i Europa gjennom Erasmus, mens 31.727 europeiske studenter dro til Storbritannia, viser tall fra Erasmus-programmet.

Ny reisehverdag

Brexit fører til få endringer for norske feriereisende til Storbritannia, men britene regnes fra 1. januar som tredjelandsborgere og kan ikke lenger gå i «EU-køen» i passkontrollen.

Briter som allerede bor i et EU-land og EU-borgere som er etablert i Storbritannia, beholder i utgangspunktet sin rettigheter i tråd med utmeldingsavtalen fra sist vinter.

Fakta: Brexit * Brexit er betegnelsen på Storbritannias utmelding fra EU etter 47 års medlemskap. * Etter en folkeavstemning i 2016 forlot britene EU 31. januar 2020. * Britene gikk dermed også ut av EØS-avtalen. * En overgangsperiode ut året har sørget for at det var få praktiske endringer på utmeldingsdatoen. * I de påfølgende månedene har Storbritannia forhandlet om en avtale om handel og det fremtidige forholdet mellom dem. Julaften ble de endelig enige. * Storbritannia er i praksis det første medlemslandet som forlater EU. Tre territorier har tidligere forlatt det europeiske fellesskapet: Algerie (1962, da landet ble uavhengig fra Frankrike), Grønland (1985) og franske St. Barthélemy (2012).

EU-borgere som skal til Storbritannia kan foreløpig bruke nasjonalt ID-kort til å reise, men fra oktober må de ha med pass.

Irer og briter kan fortsatt ferdes fritt over grensen mellom Irland og Storbritannia.

Det kommer også nye regler om visum for arbeidsreiser, men det gjøres trolig unntak for deltakelse på konferanser og møter.

Store handelskonsekvenser

Handelen mellom EU og Storbritannia kommer ikke til å forløpe like lett etter brexit som den har gjort til nå, advarer en fremtredende EU-parlamentariker.

– Handelen mellom EU og Storbritannia kommer ikke lenger til å gå like lett som da begge partene var del av det indre markedet og tollunionen, skriver David McAllister, som leder EU-parlamentets koordineringsgruppe for Storbritannia, i en kronikk i den tyske konservative avisen Die Welt første juledag.

Leder David McAllister for EU-parlamentets koordineringsgruppe for Storbritannia frykter langtrekkende konsekvenser for handelen mellom EU og Storbritannia. Foto: Francois Walschaerts/ AFP

Han frykter langtrekkende konsekvenser for folk, bedrifter og offentlig administrasjon etter nyttår.

Samtidig er han optimistisk, og er sikker på at EU-parlamentet kommer til å godkjenne handelsavtalen.

– Vi har et politisk ansvar til å unngå en uregulert overgang og til å redusere negative konsekvenser for borgere og næringsliv til et så lavt nivå som mulig, skriver han.

Positivt for Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener Brexit-enigheten er positivt for Storbritannia, Norge og EU.

– Hvilke konsekvenser vil enigheten få for Norge?

– Foreløpig vet vi ikke så mye om konsekvensene for Norge, men vi har allerede inngått avtaler med Storbritannia som sikrer det fremtidige forholdet vårt på veldig mange områder, sier Søreide, og nevner avtale om nordmenns rettigheter i Storbritannia, luftfartsavtale, rammevilkår for fiskeriet og en avtale om nulltoll for industrivarer.

– Det er viktig for norsk næringsliv, fordi Storbritannia er en veldig viktig handelspartner for oss, sier Søreide.

Fortsatt gjenstår det mye i arbeidet med å finne ut hvordan forholdet mellom Norge og Storbritannia skal være i tida etter Brexit.

– Det aller viktigste vi nå skal bli enige om er en bred frihandelsavtale. Den holder vi på med og forhandler for fullt, sier Søreide.

Må bestemme om avtalen godtas

Fredag morgen gikk EU-ambassadørene sammen i Brussel for å gjennomgå handelsavtalen med Storbritannia.

Ambassadørene må nå gå gjennom haugevis med dokumenter for å bestemme seg for om de vil godta avtalen.

Talsmann Sebastian Fischer for formannskapet mener de kommer til å ha en slitsom jobb de neste dagene. Foto: Sebastian Scheiner

– EUs medlemsstater har begynt å gjennomgå de 1246 sidene av EU-Storbritannia-avtalen, og vil fortsette med denne slitsomme jobben i løpet av de neste dagene, sier Sebastian Fischer, som er talsmann for formannskapet, til nyhetsbyrået DPA.

EUs sjefforhandler Michel Barnier vil veilede ambassadørene når avtalen blir diskutert.

Avtalen må ratifiseres både av EU og Storbritannia. Parlamentet i London skal samles 30. desember. Det er ventet at avtalen vil gå gjennom. EU-parlamentet må også gi grønt lys, men det er ikke ventet at det skjer før på nyåret.