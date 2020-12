Norske Thore (76) ble kastet ut av USA etter brutalt drap – nå vil han renvaskes

I april 1975 satt en liten gruppe bikere og drakk rundt et bål i Daytona i Florida. De tre tilhørte den fryktede motorsykkelklubben Outlaws. Etter hvert oppstod en krangel som førte til at en av dem, David «Stoney» Adamson ble skutt og drept. De to andre dumpet ham i en elv i nærheten, men liket ble funnet allerede neste dag.

Alibi

Eiendommen drapet ble begått på, tilhørte den lokale Outlaws-lederen, nordmannen Thore «Henki» Holm Hansen. Selv var Hansen i Key West, 70 mil unna da David Adamson ble drept. Noe som var lett å dokumentere fordi han var under overvåking av politiet i Key West.

NORDMANN: Thore «Henki» Holm Hansen eide eiendommen drapet ble begått på. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Drapet ble etterforsket under ledelse av sheriffassistent Buddy Snowden. Tiden gikk uten at en gjerningsmann ble tatt, og saken ble etter hvert lagt til side. Men to år senere hadde Daytona fått en ny statsadvokat. Horrace Smith hadde satt seg som mål å rydde opp i det kriminelle MC-miljøet i området. Spesielt hadde han et ønske om å få satt lederne bak lås og slå.

Smith gjenåpnet drapssaken og bestemte seg for at Outlaws norske leder skulle tiltales. Sheriffassistent Snowden forsøkte å forklare statsadvokaten at Hansen hadde alibi for drapstidspunktet, men da bestemte statsadvokaten seg for at hans kontor skulle overta hele etterforskningen.

Beskyld for drap

Thore Holm Hansen ble pågrepet, beskyldt for drapet på David Adamson. Fordi Hansen hadde godt alibi, valgte statsadvokaten å endre drapstidspunktet. I frykt for å kunne bli dømt til lovens strengeste straff – døden ved bruk av den elektriske stol, valgte Hansen å inngå en avtale der han sa seg skyldig mot at han ble utvist fra USA.

Outlawslederen tenkte at han kunne komme frem til en løsning slik at han slapp å forlate kona og ungene, men ble i stedet ekspress-sendt ut av landet og til Norge. Siden har han kjempet en lang kamp for å få beskyldningene og avtalen kjent ugyldige.

I dokumentarfilmen «Drapet i Daytona» forteller etterforskningsleder Buddy Snowden til TV 2 om hvordan en ærgjerrig statsadvokat brøt alt av regler for å bli kvitt Thore Holm Hansen. Om hvordan juridiske prinsipper ble brutt for at Horrace Smith skulle vise at han var den rette mannen til å hanskes med motorsykkelbandene.

Vil renvaskes

Filmen handler også om jakten på den egentlige morderen, han som en sen aprilkveld løftet en hagle opp mot hodet til kameraten og fyrte av et skudd, før han skar opp liket og forsøkte å senke det i en elv i nærheten.

Thore Holm Hansens bor i dag i Norge. Hans største ønske er å reise tilbake til USA for å treffe barn, barnebarn og oldebarn. Men før det kan skje må saken gjenopptas. Av hensyn til Sheriffkontorets og statsadvokatembetets rykte er det liten vilje til at noe slikt kan skje. Heller ikke når TV 2 forteller at vi vet hvem gjerningsmannen er, er det noe ønske om å motta slik informasjon.

I høst søkte Thore Holm Hansen om midler fra Fylkesmannen i Oslo for å få hjelp til å få den over 40 år gamle saken gjenopptatt. Like før jul kom avslaget. Uten støtte er han ikke i stand til å leie inn advokathjelp i USA. Det han vil, er å renvaskes før han dør.

