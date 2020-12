Storbritannia ute av Erasmus

– Økonomisk så var prosjektet et tapsprosjekt for Storbritannia, sa Johnson på en pressekonferanse torsdag ettermiddag etter at brexitavtalen ble kunngjort.

Han kunngjorde også at programmet erstattes med Turing-programmet.

– Studenter vil ha mulighet til å ikke kun studere ved europeiske universitet, men universiteter over hele verden, sa statsministeren.

I 2017 dro 16.500 britiske studenter på utveksling i Europa gjennom Erasmus, mens 31.727 europeiske studenter dro til Storbritannia, viser tall fra Erasmus-programmet.

