Denne videoen rystet verden: – Den var nær å dø

Nå hylles arbeideren som oppdaget at noe uvanlig bevegde seg i høy hastighet mot søppelkverna.

En liten krabats nær-døden-opplevelse, og den årvåkne arbeideren som kom til unnsetning, har gått viralt den siste tiden.

Scenen som utspilte seg ved søppelanlegget i den russiske byen Ulyanovsk (som ligger rundt 700 kilometer sørøst fra Moskva) mandag, viser Mikhail Tukash da han oppdager at noe uvanlig langs transportøren på vei mot søppelkverna.

Hylles

Nå hylles han for å ha handlet kjapt og rett da han plukket opp den hvite plastposen.

NY JOBB: Katten har nå både fått nytt hjem og jobb som assisterende miljøminister. Foto: Ulyanovsk Region's Ministry Of E

– Jeg kjente noe mykt inne i posen. Jeg kuttet den opp, og så øyne som stirret tilbake, uttaler han til avisen Moskovsky Komsomolets, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Nå er både Tukash og katten blitt kjent både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Katten var nær å dø. Litt lenger så ville den endt opp i søppelkverna, uttalte russisk myndigheter onsdag.

Adoptert av minister

Ifølge Reuters har katten nå fått seg et nytt hjem hos regionens miljøminister Gulnara Rakhmatulina, og bilder som er blitt delt viser den utforske sitt nye hjem. Den har også fått en uoffisiell tittel som assisterende miljøminister.

Miljødepartementet i Russland har også utlyst en nasjonal navnekonkurranse for å velge et navn til den. Den kom unna opplevelsen i Ulyanovsk uten videre skader.

– Jeg vil oppfordre alle dyreeiere: husk at du er ansvarlig for de du har temmet. Om du ikke greier å ha dyret ditt hjemme, husk at du kan levere det i gode hender eller hos dyrebeskyttelse, sier Rakhmatulina i en uttalelse.